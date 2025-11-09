Enem 2025 tem início neste domingo; confira detalhes da prova

Neste domingo, 9 de novembro, e no próximo domingo, 16 de novembro, será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Contudo, os candidatos das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão datas diferentes para a prova. Devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), esses estudantes farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

### Horários do Exame

Os portões dos locais de prova abrirão às 12h e fecharão às 13h. A primeira parte do exame começará às 13h30 e terminará às 19h para os alunos que não necessitam de tempo adicional. Aqueles que precisam de mais tempo terão até às 20h para concluir a prova no primeiro dia. No segundo dia, as provas acabarão às 18h30 para a maioria, e até às 19h30 para os participantes com tempo adicional.

É importante ressaltar que alunos de estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ajustar o horário de início para 12h30, pois essas regiões estão uma hora atrás do horário de Brasília. Já no Acre, o exame começará às 11h30.

### Locais de Prova e Documentação

Os candidatos podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que apresenta informações sobre o local da prova, número de inscrição e horários, pelo site do Inep. Embora não seja obrigatório levar esse documento, é recomendado, pois facilita a identificação na sala de aula. O cartão também inclui informações sobre atendimentos especiais e o uso de nome social, caso sejam necessários.

### O que Levar

Os candidatos devem levar os seguintes itens:

– Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

– Documento de identificação válido (físico ou digital).

Além disso, é aconselhável que os candidatos tragam uma Declaração de Comparecimento impressa, especialmente aqueles que precisam justificar sua presença na prova. Também é permitido levar alimentos e bebidas não alcoólicas, preferencialmente em embalagens transparentes.

### Itens Proibidos

Os seguintes itens são proibidos durante a prova:

– Óculos escuros e qualquer tipo de chapéu ou boné.

– Canetas de material não transparente, lápis, borrachas e outros artigos de escritório.

– Livros e anotações.

– Dispositivos eletrônicos, como celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido e outros que possam comprometer a segurança do exame.

Antes de entrar na sala, os candidatos receberão um envelope para armazenar objetos que não são permitidos.

### Conteúdo das Provas

No primeiro dia, os candidatos responderão a 90 questões objetivas sobre Linguagens e Ciências Humanas e também redigirão uma dissertação de até 30 linhas. O texto deve apresentar uma opinião sobre um tema proposto e deve abordar a situação apresentada junto com textos motivadores.

A redação será avaliada em cinco competências, cada uma com nota máxima de 200 pontos, totalizando até 1.000 pontos. As competências incluem o domínio da língua portuguesa, a organização de ideias e a apresentação de propostas de solução para o problema discutido.

### Resultados e Utilização das Notas

Após a aplicação das provas, os candidatos poderão usar suas notas para se inscrever em diversas opções de cursos superiores. As notas do Enem são aceitas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas, e pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas parciais e integrais em instituições privadas.

O Sisu permite o uso das notas dos três exames mais recentes, desde que o candidato tenha obtido nota acima de zero na redação. Já o Prouni exige que o candidato tenha média mínima de 450 pontos nas provas e também não pode ter zerado na redação.

Por último, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) apoia estudantes em instituições privadas, exigindo notas mínimas e renda familiar que não ultrapasse três salários mínimos.

O Enem permanece como uma via importante para o acesso ao ensino superior, auxiliando uma ampla gama de estudantes em suas jornadas acadêmicas.