Mudanças no ‘Aqui Agora’ não aumentam audiência do SBT

O telejornal Aqui Agora, do SBT, passou por uma série de mudanças recentes. Agora, ele conta com um novo cenário e uma nova equipe de apresentação, formada por Geraldo Luís e Daniele Brandi, que se tornam os âncoras fixos da atração. Marco Pagetti, que anteriormente dividia a bancada com eles, decidiu voltar às ruas para atuar como repórter.
Além das mudanças na apresentação, o programa terá um novo horário: às 18h30, logo antes do SBT Brasil. Essa mudança faz parte de uma tentativa da emissora de atrair mais espectadores e aumentar sua audiência.
No que diz respeito à audiência, o Aqui Agora ainda enfrenta desafios. O programa registrou entre 2 e 3 pontos na Grande São Paulo, permanecendo atrás da concorrência. A Band, com o Brasil Urgente SP, apresentado por Joel Datena, se posicionou na terceira colocação. É importante destacar que, na Grande São Paulo, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios com TV.
O Aqui Agora foi lançado em agosto para substituir o programa Tá na Hora e já enfrentou rumores de possível cancelamento. No entanto, a emissora tem mantido a atração no ar, realizando ajustes frequentes na sua grade para tentar consolidar a presença do jornalismo popular no final da tarde da programação do SBT.