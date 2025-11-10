Padre é novamente acusado de abuso sexual no Paraná

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou uma nova denúncia contra um padre acusado de cometer crimes sexuais contra fiéis. O caso recente é relacionado a um episódio ocorrido entre novembro de 2010 e novembro de 2011, quando o padre atuava em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Essa é a segunda denúncia contra o mesmo religioso. A primeira foi protocolada em outubro e diz respeito a crimes cometidos enquanto ele exercia suas funções em Paranaguá, no Litoral do estado.

Segundo o MPPR, o acusado usava sua autoridade moral e religiosa para realizar atos libidinosos durante cerimônias espirituais privadas. No caso de Bocaiúva do Sul, o crime teria acontecido durante uma suposta sessão de “benzimento especial”. O padre pediu que as pessoas que acompanhavam a vítima, que na época era adolescente, aguardassem do lado de fora da sacristia. Sob o pretexto de fazer uma “imposição de mãos”, ele teria tocado a jovem de forma inapropriada.

A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça na última sexta-feira (7). Após a primeira ação penal, mais depoimentos de possíveis vítimas começaram a ser coletados. O MPPR acredita que outras pessoas que sofreram abusos do mesmo padre podem se manifestar. Para isso, elas podem entrar em contato com a 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, que está centralizando os atendimentos em conjunto com outras unidades do Ministério Público.

As vítimas podem se dirigir à 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, localizada na Avenida Gabriel de Lara, 771, Fórum, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (41) 3422-8620. Também é possível enviar e-mails para facilitar a comunicação.

A investigação continua, e o MPPR reitera a importância de que quem tenha informações ou tenha sido vítima dos atos mencionados se manifeste.