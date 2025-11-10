‘Esmeralda’ conquista 3,2 pontos de audiência no SBT

Nesta segunda-feira, dia 10, o SBT lançou a novela mexicana "Esmeralda". A trama registrou uma média de 3,2 pontos e alcançou pico de 3,6 na Grande São Paulo, de acordo com dados prévios. "Esmeralda" foi exibida das 13h55 às 14h27 e obteve 8,1% de participação no horário.

Esse desempenho é considerado estável, especialmente quando comparado aos índices da novela "Maria do Bairro", que está se aproximando do final. Durante esta semana, "Esmeralda" será exibida sempre antes dos últimos episódios de "Maria do Bairro", facilitando a transição na programação vespertina do canal.

Um clássico do melodrama latino

"Esmeralda" é baseada na obra da escritora Delia Fiallo e mistura romance, drama familiar e reviravoltas típicas das novelas latinas. A história começa durante uma noite de tempestade, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos simultâneos.

Em uma residência, uma mulher morre ao dar à luz um menino. Na casa vizinha, a mulher chamada Branca, vivida por Raquel Morell, dá à luz uma menina que parece não ter vida. Decepcionado com a situação, seu marido, Rodolfo Peñarreal, interpretado por Enrique Lizalde, fica furioso. A babá Crisanta, papel de Dina de Marco, sugere uma troca dos bebês, e essa troca é selada com brincos de esmeralda.

Mais tarde, Dominga descobre que a menina está viva e decide criá-la como sua filha, chamando-a de Esmeralda, uma jovem que é cega, mas possui um coração puro. Dezoito anos depois, José Armando, interpretado por Fernando Colunga e criado como herdeiro dos Peñarreal, volta à fazenda e se apaixona por Esmeralda, provocando a ira do patriarca da família.

A novela foi produzida por Salvador Mejía Alejandre e dirigida por Beatriz Sheridan. O elenco ainda conta com Laura Zapata, Ana Patricia Rojo e Salvador Pineda nos papéis de vilões, além de participações especiais de Nora Salinas e Juan Pablo Gamboa.