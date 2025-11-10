Celso Freitas apresenta novo canal de notícias

Celso Freitas, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, foi confirmado como o principal âncora do novo canal de notícias do SBT, chamado SBT News. Este canal será lançado em dezembro e promete trazer uma programação de notícias 24 horas por dia em várias plataformas.

Freitas se juntará a um time de jornalistas renomados, que inclui Sydney Rezende, Basília Rodrigues, Amanda Klein, Leandro Magalhães e Raquel Landim. A direção do projeto ficará a cargo de Leandro Cipoloni, que liderará a equipe.

Em uma declaração sobre sua nova função, Freitas destacou o compromisso do canal em oferecer um jornalismo de credibilidade e amplo alcance. Ele mencionou que o SBT News combina a confiança do SBT com a proposta de informar a população de maneira contínua e profissional.

O jornalista tem uma trajetória de mais de 50 anos no ramo. Ele começou sua carreira no rádio na década de 1970 e construiu uma imagem sólida na televisão. Passou pela Globo, onde foi âncora do Jornal Nacional e do Fantástico, programas emblemáticos da emissora. Em 2004, Freitas se transferiu para a Record, onde apresentou o Domingo Espetacular e, posteriormente, o Jornal da Record até o começo deste ano.

O SBT News, que anteriormente funcionava como uma marca digital vinculada à plataforma online do SBT, se transformará em um canal de notícias completo. Ele será difundido pelas principais operadoras de TV por assinatura, além de estar disponível no YouTube e em serviços de streaming gratuito com publicidade. O lançamento oficial do canal está agendado para o dia 15 de dezembro.