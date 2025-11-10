Acidente em Palmeira deixa primeira-dama de Honório Serpa ferida

Um grave acidente aconteceu na BR-277, em Palmeira, no Paraná, no fim da tarde desta segunda-feira, 10 de outubro. A primeira-dama de Honório Serpa, Nilza Garbin, e o prefeito da cidade, João Carlos Garbin, se feriram em uma colisão que envolveu três veículos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 200 da rodovia. O acidente envolveu um carro Corolla, que pertence à Prefeitura Municipal de Honório Serpa, uma caminhonete Saveiro da concessionária Via Araucária e um caminhão Volvo.

As primeiras investigações indicam que o Corolla e a Saveiro colidiram frontalmente. Após essa colisão, o caminhão que vinha logo atrás colidiu com os dois automóveis, aumentando a gravidade da situação. Como consequência, a rodovia foi completamente interditada para que os serviços de emergência pudessem atender as vítimas e retirar os veículos do local. A pista foi liberada por volta das 18h30.

No Corolla, o prefeito, de 51 anos, sofreu lesões leves e foi levado ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Sua esposa, Nilza, de 48 anos, ficou gravemente ferida e precisou de um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para ser transportada com urgência para a mesma unidade hospitalar.

Na Saveiro, havia um homem de 50 anos que também sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Geral Unimed. O condutor do caminhão, que tem 23 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

As autoridades continuam acompanhando o caso para garantir que todas as informações sejam apuradas e que os envolvidos recebam o atendimento necessário.