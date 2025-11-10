GloboPlay divulga ranking dos documentários mais vistos até hoje

O documentário ‘Vale o Escrito’ se tornou o mais assistido de todos os tempos no serviço de streaming Globoplay. A série, que trata das disputas violentas entre bicheiros no Rio de Janeiro, superou popularidades de outros títulos renomados, como ‘Xuxa, o Documentário’ e ‘Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette’.

Lançado em 2023, ‘Vale o Escrito’ foi produzido por Fellipe Awi e dirigido por Monica Almeida. O documentário ganhou destaque novamente após a divulgação de ‘Os Donos do Jogo’, da Netflix, que aborda o mesmo tema, o que contribuiu para seu retorno à lista dos mais vistos.

Atrás de ‘Vale o Escrito’, o ranking dos documentários mais assistidos no Globoplay inclui:

‘Xuxa, o Documentário’, que explora a carreira e vida pessoal da apresentadora Xuxa Meneghel. ‘Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette’, focado na vida da ex-BBB e cantora Juliette Freire. ‘Flordelis: Questiona ou Adora’, que investiga o caso da ex-deputada Flordelis. ‘Pra Sempre Paquitas’, que conta a história das assistentes de palco da Xuxa.

O Globoplay, que foi lançado em 2015, conta atualmente com cerca de 30 milhões de usuários ativos por mês e oferece aproximadamente 170 produções originais. A plataforma se destaca também pelo tempo médio de consumo, que chega a 2 horas e 9 minutos por dia, por usuário. Nos últimos anos, o número de assinantes cresceu 40%, e no segundo trimestre de 2025, houve um novo aumento de 30% em comparação ao mesmo período do ano anterior.