Duda Santos destaca protagonismo em ‘A Nobreza do Amor’

No último sábado, durante o festival Rock The Mountain, a atriz Duda Santos compartilhou sua empolgação ao falar sobre seu novo papel na novela “A Nobreza do Amor”, que estreia em março de 2026 na faixa das 18h da Globo. Duda interpretará Alika, uma princesa africana, e destacou a importância de representar uma personagem preta em um papel de destaque na televisão.

Ela expressou que essa oportunidade representa um momento significativo para a história da representação na mídia. “Uma princesa preta, num horário nobre… É fundamental que a gente reconstrua esse imaginário, para construir um mundo melhor”, disse a atriz. Duda também mencionou como essa representatividade pode influenciar as novas gerações, afirmando que espera que seus filhos e outras crianças se sintam representados e tenham referências positivas.

“A Nobreza do Amor” será a substituta da novela “Êta Mundo Bom!” e foi escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Júnior. A trama abordará a jornada de Alika, que foge do seu reino na África, dominado pelo tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos. Ao chegar ao Brasil, ela conhece Tonho, vivido por Ronald Sotto, um trabalhador que sonha em conquistar suas próprias terras e mudar a realidade de sua comunidade.

A história, que mistura fantasia e realismo, se passa entre o continente africano e o Nordeste do Brasil na década de 1920, e promete mostrar a luta do casal em busca de superação e amor diante de adversidades.

A direção artística da novela ficará a cargo de Gustavo Fernandez, conhecido por seu trabalho em produções como “Pantanal” e “Renascer”. O elenco conta ainda com nomes como Levi Asaf, Nicolas Prattes, Lázaro Ramos e Erika Januza.

Com uma ambientação rica e simbólica, “A Nobreza do Amor” reforça o compromisso da emissora em valorizar narrativas afro-brasileiras em suas produções de época, trazendo à tona a diversidade cultural e histórica do Brasil.