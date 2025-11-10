Bets gastam R$ 1 bilhão em publicidade na TV brasileira

Entre janeiro e setembro de 2025, as empresas de apostas esportivas investiram mais de R$ 1 bilhão em publicidade na televisão brasileira. Esse aumento significativo na presença das marcas na mídia fez do setor um dos maiores anunciantes do país, destacando a busca por maior visibilidade em um mercado em crescimento.

No segundo trimestre, um dos principais operadores de apostas destinou mais de R$ 100 milhões apenas para campanhas na TV. No total, essa empresa investiu cerca de R$ 203 milhões em publicidade ao longo do ano. Outras empresas do setor também se destacaram, com aportes que chegaram perto de R$ 188 milhões.

Além dos comerciais, as operadoras estão se fazendo presentes em diversas plataformas, patrocinando campeonatos esportivos, clubes de futebol, festivais e programas de entretenimento. Essa estratégia visa conectar as apostas esportivas à cultura popular, aproximando as marcas do cotidiano dos torcedores brasileiros.

Apesar do alto investimento publicitário, estudos mostram que essa exposição na televisão não necessariamente resulta em um aumento nas buscas online por essas marcas. O operador que mais gastou em publicidade ficou apenas na quinta posição em volume de pesquisas no Google, com cerca de 76 milhões de menções. Isso sugere que a lembrança da marca na TV pode não se traduzir em um maior engajamento digital.

### Perfil do Apostador Brasileiro

Uma pesquisa realizada por uma plataforma de apostas revelou que a maioria dos apostadores brasileiros é do sexo masculino (59%), concentrando-se na faixa etária de 25 a 40 anos, que representa 42,1% deste público. As classes B e C são as mais representativas entre os apostadores, indicando a penetração das apostas em segmentos de renda média.

Entre as motivações para apostar, 72% dos entrevistados afirmam que buscam entretenimento. Além disso, 38% utilizam as apostas como um complemento de renda, embora a grande maioria dos depósitos seja inferior a R$ 100, com 90% dos valores apostados nessa faixa. A lealdade às plataformas também é alta: 68% dos apostadores raramente mudam de operador. A descoberta de novas casas de apostas geralmente ocorre através de anúncios na internet (29%) e recomendações de amigos (28%), mostrando a importância da publicidade tanto digital quanto televisiva.

### Apostas Esportivas como Preferência

A modalidade de apostas esportivas continua sendo a preferida dos brasileiros, com o futebol liderando as opções, responsável por mais de 88% das apostas registradas em agosto de 2025. Outras modalidades como tênis e basquete também estão presentes, mas com uma participação bem menor.

No setor de cassinos online, os jogos de slots são os mais populares, representando 93,9% das rodadas jogadas em setembro de 2025. Entre os jogos mais procurados estão KTO Big Bass Splash, Fortune Tiger e Gates of Olympus, que são frequentemente listados entre os dez mais jogados no país.

Com a regulamentação das apostas e a entrada de novas marcas no mercado, o setor tem se consolidado fortemente na mídia e no entretenimento digital, apoiado por um público diversificado e cada vez mais consciente sobre práticas de jogo responsáveis.

### Diretrizes do CONAR

O CONAR, órgão responsável pela autorregulamentação da publicidade no Brasil, reforçou, no final de 2023, as diretrizes do Anexo X do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Essas diretrizes visam assegurar práticas responsáveis nas propagandas de jogos de cassino e apostas esportivas.

As regras proíbem a associação das apostas a ganhos financeiros garantidos e exigem que toda comunicação publicitária seja claramente identificada como propaganda. Além disso, os anúncios devem incluir alertas sobre os riscos, promover o jogo responsável e respeitar restrições etárias.

Desde a implementação dessas normas, o CONAR abriu mais de 60 representações contra anúncios de apostas e notificou mais de 700 campanhas por descumprimento de regras básicas, como a ausência de avisos obrigatórios e uso inadequado de influenciadores.