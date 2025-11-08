Eliane Giardini retorna como Muricy em ‘Avenida Brasil’

Mais de 15 anos após o término da aclamada novela “Avenida Brasil”, a Globo está se preparando para trazer de volta um dos seus maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A atriz Eliane Giardini confirmou sua participação na continuação da trama, onde irá novamente interpretar a personagem Muricy, mãe de Tufão. Com ela, estarão Adrena Esteves e Murilo Benício, que também voltarão a viver os famosos personagens Carminha e Tufão.

Durante uma entrevista ao projeto “Em Primeira Pessoa”, Giardini expressou seu nervosismo em voltar a essa história de sucesso. Ela comentou que a continuação representa um desafio, pois envolve revisitar algo que foi amplamente aclamado pelo público.

A nova fase de “Avenida Brasil” será uma continuação direta da trama original, conforme revelado pela jornalista Carla Bittencourt. O autor João Emanuel Carneiro está novamente à frente do projeto e promete manter o mesmo tom de drama, ironia e reviravoltas que fez a novela ser tão popular. A nova história deve explorar o que aconteceu com os personagens depois do final exibido há mais de uma década.

Ricardo Waddington também retorna como diretor geral, após um pedido do autor. Essa dupla já teve sucesso em outras produções, como “A Favorita” em 2008 e o próprio “Avenida Brasil” em 2012, e espera-se que essa sintonia se mantenha na nova fase.

Embora a emissora ainda não tenha divulgado muitos detalhes sobre a produção, algumas informações indicam que a história se passará muitos anos após os eventos da novela original, apresentando reencontros, novos conflitos familiares e mantendo o clima explosivo que cativou os telespectadores.

O interesse em continuar com essa narrativa foi influenciado pelo bom desempenho de algumas produções recentes que se basearam em histórias já existentes, como “No Rancho Fundo”, que expandiu o universo de “Mar do Sertão”, e a saga de Candinho de “Êta Mundo Bom!”. Animada com os resultados, a Globo decidiu investir mais em universos expandidos de suas novelas.

A estreia da continuação de “Avenida Brasil” está prevista para 2027, no horário das 21h, substituindo a novela “Quem Ama Cuida”, do autor Walcyr Carrasco, que ocupará a faixa depois de “Três Graças”.