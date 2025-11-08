Wagner Moura e Luan Santana no Fantástico deste domingo

Neste domingo, o programa Fantástico traz uma edição recheada de histórias interessantes e entrevistas exclusivas. Um dos principais destaques é a conversa entre Maju Coutinho e o ator Wagner Moura. Ele está celebrando seu retorno aos palcos após 16 anos, com a peça Um Julgamento — Depois do Inimigo do Povo, que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Rio de Janeiro.

Durante a entrevista, Wagner também falou sobre o sucesso de seu filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Este longa foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional. O ator expressou seu orgulho em mostrar a produção fora do país, ressaltando a riqueza da cultura brasileira. Nascido em Salvador, Wagner Moura completou 49 anos em 2025 e declarou: “Toda vez que a gente mostra ‘O Agente Secreto’ lá fora, eu me sinto muito bem como um artista brasileiro.”

Luan Santana comemora 18 anos de carreira

O programa também segue com uma reportagem do repórter Mauricio Ferraz, que esteve em Curitiba para cobrir um show especial de Luan Santana. O cantor está comemorando 18 anos de carreira e aproveitou a ocasião para relembrar sua primeira participação no programa, em 2010, quando era ainda muito jovem, com menos de 20 anos. Durante sua apresentação, Luan compartilhou reflexões sobre o envelhecimento: “Lidar com a idade é muito menos sobre a aparência e muito mais sobre os monstros que a gente vai criando na cabeça”, disse. Ele enfatizou que hoje vê a vida de uma maneira totalmente diferente.

Reportagem sobre cuidadores

Outra matéria em destaque mostra a importância da qualificação dos cuidadores, cujos profissionais desempenham um papel essencial no bem-estar e na segurança de pessoas que precisam de apoio. A maioria dos cuidadores é composta por mulheres que assumem responsabilidades significativas, incluindo cuidados delicados, como movimentar idosos acamados com segurança.

Desafios da desertificação na China

Na série Terra: Ainda Temos Tempo, Sonia Bridi apresenta uma reportagem sobre o avanço da desertificação, abordando a situação no Brasil e soluções que estão sendo implementadas na China. O país está construindo uma vasta “nova muralha” verde, que consiste em uma floresta de aproximadamente três mil quilômetros, com o objetivo de conter o avanço do deserto.

Bastidores da tecnologia na série “Mentes Digitais”

Por fim, o programa exibe o terceiro episódio da série Mentes Digitais, apresentado por Álvaro Pereira Júnior. Neste episódio, gravado na Inglaterra, a série explora os impactos psicológicos e sociais da vida em um mundo altamente conectado, trazendo à tona questões relevantes sobre o cotidiano digital.

Esta edição do Fantástico promete trazer reflexões e informações importantes sobre arte, cultura e questões sociais atuais.