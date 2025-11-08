Superação e gastronomia em Nova Lima

Cia do Lanche: Sabor e Superação no Bairro Nova Lima

No Bairro Nova Lima, o aroma de pão na chapa e hambúrgueres grelhando atrai a atenção de quem passa pela Avenida Gualter Barbosa. Este é o ambiente da Cia do Lanche, um estabelecimento que oferece opções saborosas a partir de R$ 30 e chopp gelado. No entanto, o que se destaca neste local são não apenas as delícias servidas, mas também a história de recomeço e superação que seus proprietários trazem.

Luiz Fernando Vieira Prado, de 36 anos, e Michele Medina de Góis, de 44, lideram o negócio junto com seus filhos, Isabele, Manuela e Luiz Otávio. O casal transformou um momento difícil em uma oportunidade de sucesso no mundo dos lanches.

Luiz compartilha que sua jornada começou após um período de recuperação em uma clínica de reabilitação, onde passou nove meses. Após sair, ele tentou retomar o trabalho como técnico em segurança eletrônica, mas as dificuldades o levaram a buscar um novo caminho.

Decidiu alugar um trailer de um amigo e iniciou a venda de lanches. “Fiquei 30 dias no trailer até alugar um pequeno prédio de esquina. No primeiro ano, reformamos o local, compramos freezers e adaptamos o espaço. Com o tempo, mudamos para um ponto maior, contratamos mais funcionários e profissionalizamos o trabalho”, diz Luiz.

A dedicação à culinária se reflete no cardápio, que é uma verdadeira mostra de criatividade. Opções como o Monster Bacon, que leva pão premium, bacon crocante e dois hambúrgueres; o Fabuloso, com queijo empanado e cebola crispy; e o Caipira Burger, que combina brioche, geleia de pimenta, queijo empanado e rúcula, estão entre as favoritas dos clientes. Além disso, o lanche Baguncinha está disponível de segunda a quinta por R$ 19,99, enquanto o chopp Brahma custa R$ 9,99 a noite toda.

“Nosso diferencial é que tudo é feito do zero. Nós preparamos todos os temperos e insumos da casa”, afirma Luiz.

Michele, que decidiu abrir mão de sua carreira para conhecer e apoiar o sonho de Luiz, também destaca a importância da unidade familiar: “O verdadeiro sucesso é ver a família junta e bem”, explica. Com a mudança para o setor de lanches, Luiz e Michele puderam alcançar uma estabilidade que não tinham antes.

Em dezembro, a Cia do Lanche celebrará seis anos de funcionamento, um período marcado por desafios, fé e, claro, muitos hambúrgueres saborosos. “Fazer lanche todo mundo faz, mas o segredo está em fazer com alegria. O sorriso é parte do tempero”, destaca Luiz.

O restaurante está localizado na Avenida Gualter Barbosa, 2219, e funciona todos os dias, das 18h à meia-noite, exceto às terças-feiras. Para quem deseja conhecer as delícias do cardápio, é possível fazer pedidos através do WhatsApp pelo número (67) 99209-3305, além de contar com opções de delivery disponíveis no iFood.