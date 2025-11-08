‘Coração indomável’ altera horário no SBT a partir de segunda

A partir de segunda-feira, dia 10, o SBT fará mudanças em sua programação da tarde. A novela “Coração Indomável”, que até agora era exibida às 18h, passará a ser apresentada mais cedo, às 17h45. Com essa alteração, o programa “Aqui Agora” começará mais tarde, às 18h30.

Essa mudança foi anunciada pela Assessoria de Comunicação do SBT e visa melhorar a audiência da faixa que exibe reprises de novelas mexicanas, além de facilitar a transição para os programas jornalísticos da emissora. Desde a sua estreia em 22 de setembro de 2025, “Coração Indomável” tem alcançado uma média de 2,9 pontos na Grande São Paulo, conforme dados da Kantar Ibope Media. Até agora, a novela teve exibição exclusivamente no estado de São Paulo, e ainda não há informações sobre uma possível exibição nacional ou a produção de um compacto dos capítulos já transmitidos.

“Coração Indomável” já foi exibida anteriormente pelo SBT em 2015 e 2018, e é uma novela popular na América Latina. A trama é uma produção da Televisa e é a adaptação mais recente da história de “Marimar”, que fez sucesso em 1994. O elenco conta com nomes como Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas e César Évora.

### A Trama

A novela conta a história de Maricruz, uma jovem pobre e inocente, que vive com seu avô, Ramiro, e sua irmã adotiva, Soledade, que é surda-muda. Elas moram perto da fazenda dos Narváez. Maricruz conhece Otávio, um piloto desempregado, que a defende de maus-tratos e decide se casar com ela para provocar a cunhada Lúcia e o irmão Miguel, mesmo não estando apaixonado.

Com o tempo, Otávio se apaixona de verdade por Maricruz, mas acaba voltando para a capital e pede a Miguel que cuide de sua nova esposa. No entanto, Lúcia arma para Maricruz, que é presa por um crime que não cometeu. Dentro da prisão, Maricruz sofre a perda do avô em um incêndio causado por Lúcia.

Quando finalmente é liberada, Maricruz descobre que está grávida e vai para a capital, onde, sem saber, trabalha na casa de seu pai biológico, Alessandro. Ela é rebatizada como Alessandra Mendonça Olivares e se torna administradora de um cassino na Ilha Dourada, enfrentando duas mulheres ambiciosas, Carola e Raiza. Enquanto isso, Otávio procura por Maricruz, mas acaba se apaixonando por Alessandra, sem reconhecê-la.

Após a morte de seu pai, Maricruz compra a fazenda e se vinga de Miguel e Lúcia, revelando a Otávio que, na verdade, ela sempre foi Maricruz.