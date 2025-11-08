Notícias

Frio e tempo firme devem dominar os próximos dias no PR

Nos próximos dias, o clima no Paraná será de temperaturas mais amenas e tempo estável, após a passagem de um tornado de categoria F3 entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8), que resultou na morte de seis pessoas. O município mais afetado foi Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco vítimas, entre homens e mulheres, perderam a vida. Além disso, uma outra morte foi registrada em Guarapuava.

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar mais fria e levemente seca está se instalando no estado, trazendo dias ensolarados e temperaturas mais baixas, especialmente pela manhã. Para o domingo (9), a previsão indica que os termômetros devem marcar em torno de 10 °C nas regiões Centro e Sul do Paraná. Durante o dia, o sol predominará, elevando as temperaturas e proporcionando um clima mais agradável.

No que diz respeito a Rio Bonito do Iguaçu, essa estabilidade climática trará alívio às áreas que sofreram com a tempestade. A previsão é que essa condição se mantenha até pelo menos terça-feira (11). Entretanto, a partir de quarta-feira (12), a situação muda, com aumento da temperatura e da umidade, o que pode resultar em chuvas isoladas nas regiões Centro e Oeste.

A partir de quinta-feira (13), uma nova frente fria deve se formar no Sul do país e avançar sobre o Paraná, trazendo a possibilidade de chuvas mais intensas em algumas áreas. A meteorologista Sheila Paz, do Simepar, enfatizou a importância de acompanhar as atualizações sobre as condições climáticas. Ela ressalta que a população deve ficar atenta às previsões e recomendações dos especialistas, que estarão disponibilizando informações em sites e redes sociais.

A expectativa é que esses eventos climáticos ajudem a atender a situação crítica das regiões afetadas pelo tornado, mas é fundamental que os moradores continuem informados sobre as previsões para garantir a segurança de todos.

