Homem é detido por posse de armas e munições ilegais em Ponta Grossa

Um homem foi detido por porte ilegal de arma em Ponta Grossa, durante uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) no sábado, 8 de outubro. A ação ocorreu na estrada municipal Sebastião Bastos, nas proximidades da Usina Rio Pitangui.

Os agentes que realizavam o patrulhamento avistaram uma caminhonete Ford Ranger prata com dois indivíduos na parte de trás. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram se esconder, mas a equipe já tinha notado sua presença.

Diante da situação, os policiais deram voz de abordagem e realizaram uma busca nos dois homens. Um deles foi encontrado com um coldre na cintura, que continha uma pistola calibre 9mm. O carregador da arma estava com 17 munições, além de uma na câmara. O outro indivíduo não estava portando nada ilegal e foi liberado no local.

Durante a revista na caminhonete, os agentes encontraram diversos itens relacionados a armamento, incluindo:

– Uma carabina de pressão calibre .22

– 73 projéteis de pressão 5,5mm

– 36 projéteis de pressão calibre .22 (5,5mm)

– Dois porta-carregadores

– Dois carregadores, um com 10 munições e o outro com 16, totalizando 26 munições, sendo 12 do tipo ponta oca e 14 ogivais

– Uma espingarda de pressão que estava no banco traseiro.

O homem abordado informou aos policiais que possuía um certificado de registro de arma, mas, mesmo assim, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele e o veículo foram levados à 13ª Subdivisão Policial para as devidas providências legais.