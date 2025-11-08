TV Cultura informa saída de Karyn Bravo e novo interino

Karyn Bravo deixou oficialmente a TV Cultura após seis anos de trabalho. Sua despedida aconteceu nesta sexta-feira, dia 7 de novembro. Durante esse tempo, ela foi a apresentadora do Jornal da Cultura, um dos principais telejornais da emissora, assumindo a posição em 2019 e se tornando a titular em 2022.

A partir de segunda-feira, dia 10 de novembro, Rodrigo Piscitelli assumirá a apresentação do Jornal da Cultura de forma interina. A emissora já planeja escolher um novo apresentador titular em breve, priorizando um profissional que tenha um bom relacionamento com o público.

Karyn Bravo iniciou sua carreira na Band, onde atuou como editora de notícias internacionais e também apresentou vários telejornais. Em 2008, fez a transição para o SBT e permaneceu na emissora por mais de dez anos, apresentando programas de grande audiência, incluindo o SBT Brasil e o Primeiro Impacto. Sua saída do SBT aconteceu em 2019, quando ela ingressou na TV Cultura.

Na TV Cultura, Karyn começou sua trajetória fazendo dupla com Ana Paula Couto, uma ex-apresentadora da GloboNews, e após um tempo, assumiu a bancada sozinha. Além do trabalho na televisão, Karyn também é responsável pelo podcast Melhor da Vida, iniciado em 2020, onde entrevista especialistas sobre saúde e bem-estar, misturando informação com música clássica e jazz.

Em comunicado, a TV Cultura informou que a saída de Karyn foi acordada entre as partes e agradeceu pela dedicação dela durante os seis anos em que esteve à frente do telejornal. A emissora desejou sucesso para Karyn em seus novos projetos.