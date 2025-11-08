Bragantino supera São Paulo e se distanciа do rebaixamento

Na noite de sábado (8), o Bragantino enfrentou o São Paulo na Vila Belmiro e saiu vitorioso por 1 a 0, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que garantiu a vitória do Bragantino foi marcado por Jhon Jhon, que converteu um pênalti aos 29 minutos do segundo tempo, após uma falta sofrida por Lucas Barbosa.
Com essa vitória, o Bragantino alcançou 42 pontos e subiu para a 11ª posição na classificação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o São Paulo permaneceu com 45 pontos, ocupando o oitavo lugar, e perdeu a chance de se aproximar do grupo que se classifica para a Libertadores.
O jogo começou com o São Paulo se mostrando mais ofensivo, pressionando na saída de bola e controlando a posse de bola no primeiro tempo. O atacante Luciano e o meia Ferreira criaram boas oportunidades, com Ferreira obrigando o goleiro Cleiton a fazer defesas importantes. Lucas Moura também tentou sua sorte com um chute da entrada da área, mas a bola foi para fora. O Bragantino respondeu com jogadas rápidas, principalmente por meio de Jhon Jhon e Gustavinho, mas não conseguiu superar a defesa do São Paulo.
No segundo tempo, a partida se tornou mais equilibrada. O Bragantino começou a adiantar suas linhas, explorando os erros do adversário. Aos 27 minutos, Lucas Barbosa foi derrubado na área por Enzo Díaz, e o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Jhon Jhon fez a cobrança com precisão, desviando do goleiro Rafael e abriu o placar. Esse gol trouxe mais tranquilidade à equipe de Bragança Paulista, que então assumiu o controle do jogo.
O São Paulo tentou reagir, com a entrada de novos jogadores, incluindo Alisson, Maílton e Rigoni, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol. Luciano teve uma boa oportunidade aos 39 minutos, recebendo um passe de Ferreira, mas sua finalização passou perto da trave. Nos minutos finais, a equipe tentou pressionar levantando bolas na área, mas Cleiton se mostrou seguro sob as traves e garantiu a vitória para o Bragantino.
A partida foi interrompida por alguns minutos devido a um choque de cabeça entre Alan Franco e Lucas Barbosa, que receberam atendimento médico e retornaram ao jogo com toucas de proteção. O árbitro adicionou oito minutos de acréscimo, mas o placar permaneceu inalterado. Os torcedores do São Paulo deixaram o estádio desapontados, pois essa foi a terceira partida seguida sem vitória em casa.
Com este triunfo, o Bragantino encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e distanciou-se da luta contra o rebaixamento. Atualmente, tem seis pontos a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Z4). Por outro lado, o São Paulo continua com 45 pontos, apenas três atrás do grupo de times que se classificam para a Libertadores. Na próxima rodada, o São Paulo enfrentará o Bahia fora de casa, enquanto o Bragantino receberá o Atlético-GO em Bragança Paulista.