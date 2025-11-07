TV Brasil apresenta ‘Sem Censura’ em homenagem a Chico Anysio

A TV Brasil vai dedicar uma edição especial do programa Sem Censura ao humorista Chico Anysio, nesta sexta-feira, dia 7, às 16h. O programa, apresentado por Cissa Guimarães, é uma homenagem ao legado de Chico, que deixou sua marca na comédia brasileira com muitos personagens memoráveis.

No episódio, Cissa Guimarães recebe vários convidados que trabalharam e conviveram com Chico. Entre eles, está Bruno Mazzeo, filho do humorista, que vai falar sobre o pai e a série documental “Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem”, projeto do qual ele é roteirista e diretor. Essa série revisita a vida de Chico Anysio, desde sua infância no Ceará até a consagração nacional, mostrando não apenas seu talento, mas também seu lado humano e as contradições que o cercavam.

Outro convidado importante é Cininha de Paula, sobrinha de Chico e diretora da famosa Escolinha do Professor Raimundo. Ela promete compartilhar momentos especiais que viveu com o humorista, revelando bastidores do programa e recordações familiares. André Lucas, que foi um filho afetivo e ex-empresário de Chico, também participará, contando histórias divertidas e memórias afetivas. O produtor e jornalista Muka completa a lista de debatedores que prestarão tributo ao grande artista.

Além das conversas e memórias, o programa irá ressaltar a importância de Chico Anysio para a comédia brasileira e o impacto duradouro que ele teve na televisão.

Sobre o Sem Censura, o programa vai ao ar há quatro décadas, de segunda a quinta, com edições especiais nas sextas-feiras. As transmissões acontecem pela TV Brasil, no aplicativo TV Brasil Play e também no YouTube, além de ter uma versão em podcast disponível no Spotify. Para quem não puder assistir ao vivo, o programa é reapresentado às 23h30 do mesmo dia.

Durante as férias de Cissa Guimarães, a jornalista Katy Navarro assumirá a apresentação do programa, que conta com um grupo fixo de debatedores e promove discussões sobre diversos temas atuais. O público pode participar das interações por meio das redes sociais, utilizando a hashtag #SemCensura40Anos ou enviando mensagens via WhatsApp para (21) 99903-5329.

Sem Censura estreou em 1985, na antiga TVE/RJ, atualmente conhecida como TV Brasil, e ao longo dos anos foi conduzido por importantes figuras da televisão, como Tetê Muniz, Lúcia Leme e Leda Nagle. O programa se consolidou como um dos mais longevos e respeitados da televisão pública brasileira.