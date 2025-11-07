‘Túnel do Amor’ ganha nova edição no Globoplay com novidades

O reality show de relacionamento “Túnel do Amor” está de volta ao Globoplay em uma nova edição cheia de surpresas, paqueras e confusões. A quarta temporada da atração, que será apresentada por Ana Clara, estreia no dia 19 de novembro. Esta nova fase promete ser ainda mais dinâmica, com novos jogos, formatos inovadores e reviravoltas nas histórias de amor dos participantes.

Nesta edição, dez duplas de amigos irão se desafiar a formar o par ideal para cada um de seus colegas, enquanto são mantidos em casas separadas, chamadas Solar e Grafite. Um dos elementos mais emblemáticos do programa, o túnel, que conecta as duas residências e permite a comunicação entre os competidores, permanece como o destaque da competição. No entanto, um novo elemento foi adicionado: uma das duplas vai morar na mesma casa, o que mudará a dinâmica do jogo e proporcionará estratégias e sentimentos inesperados.

Entre as novidades, os participantes terão à disposição o recurso intitulado “Love Fone”, que permitirá o envio de mensagens diretas curtas para o crush na casa oposta. Essa interação promete intensificar as emoções dos confinados e provocar mudanças inesperadas nas tramas, além de trazer novas provas, alterações permanentes de residência e momentos de confusão durante os episódios.

A nova temporada será composta por 15 episódios inéditos, que serão lançados em três blocos de cinco programas, sempre às quartas-feiras. A direção geral é de Bettina Hanna, com Carinà Líbbano na direção, Fernanda Monte Claro como responsável pela Direção de Conteúdo e Thatiana Guimarães no roteiro. A produção e o licenciamento ficam a cargo da empresa Floresta.

Com expectativa alta, “Túnel do Amor” promete manter os fãs intrigados com suas novas dinâmicas e desafios. Em breve, o público poderá acompanhar tudo de perto pelo Globoplay.