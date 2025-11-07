Homem é preso por crimes contra a família em Teixeira Soares

Na última quinta-feira, dia 6, a Polícia Civil de Teixeira Soares efetuou a prisão de um homem de 47 anos, com base em um mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de cometer crimes relacionados à violência doméstica, incluindo ameaças, descumprimento de medidas protetivas de urgência e violência psicológica contra seus familiares.

A decisão de prisão foi tomada pela Justiça após investigações realizadas pela delegacia local. Os agentes coletaram provas significativas em dois inquéritos policiais que analisavam o comportamento do acusado. Segundo os registros, ele vinha exercendo uma série de ameaças sobre sua irmã e outros membros da família. Um dos casos mais preocupantes relatados foi o de uma criança de apenas nove anos, que teria começado a apresentar crises de ansiedade devido ao comportamento do homem.

Testemunhas relataram que, em momentos de ameaças, o acusado chegou a dizer que seus familiares “pagariam caro” por suas ações. Além disso, ele usou redes sociais para postar mensagens intimidatórias, desafiando aqueles que o rodeavam e afirmando que “as leis não funcionam” no país, o que demonstra um claro desrespeito às ordens judiciais.

Desde já, ele estava sob medidas protetivas de urgência, que estão previstas para proteger vítimas de violência. No entanto, essas medidas foram sistematicamente ignoradas pelo acusado, que retornava à casa de seus familiares, continuando a ameaçar e intimidar.

Análises do histórico criminal do homem mostram um padrão sério de comportamentos agressivos. Ele possui registros de processos por ameaças, invasão de domicílio e outras investigações relacionadas a crimes semelhantes.

Após diligências da equipe de investigação, o homem foi localizado em Palmeira, na Colônia Witmarsum, onde foi preso. Ele foi levado ao Presídio Hildebrando de Souza e ficará à disposição da Justiça para responder pelas suas ações.