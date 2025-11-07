Band em negociações com Disney e Warner para exibição em 2026

A Band está negociando com a Disney e a Warner Bros Discovery para firmar uma parceria que pode transformar sua grade de programação a partir de 2026. O objetivo é trazer uma seleção de séries e novelas nacionais, especialmente aquelas produzidas para os serviços de streaming das empresas norte-americanas, aumentando a oferta de conteúdo de qualidade na TV aberta.

As conversas com a Disney incluem criar um espaço semanal dedicado a séries. No ano passado, a Band testou esse formato ao exibir a série policial “Vidas Bandidas” e o documentário “Volta Priscilla”, que tiveram uma recepção positiva na audiência.

Para 2026, uma das produções cotadas é a série “Jogo Cruzado”. Estrelada pelos atores José Loreto e Carol Castro, a trama acompanha um ex-jogador de futebol que se torna apresentador esportivo e conquista o público com seu jeito carismático. Esta série pode ser uma das novidades na programação semanal da emissora.

Em paralelo, as negociações com a Warner Bros Discovery estão focadas na exibição da novela “Dona Beja”, com Grazi Massafera no papel principal. A estreia está prevista para acontecer na HBO Max em 2026. Essa parceria busca repetir o sucesso anterior, quando a Band exibiu “Beleza Fatal”, uma série que ajudou a aumentar a visibilidade da trama e atrair novos assinantes para a HBO Max.

Embora “Beleza Fatal” não tenha alcançado grandes audiências — registrando uma média de 2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media —, a emissora e a plataforma consideraram o retorno em engajamento e o reconhecimento de marca como resultados positivos.

Além das novelas, a Band e a Warner também estão discutindo a retomada da faixa “Hora HBO Max”, que era exibida nas noites de sexta-feira até o ano passado e servia para apresentar produções do catálogo da plataforma. Essa nova colaboração pode fortalecer a oferta de entretenimento na emissora, atraindo mais telespectadores interessados em conteúdos de qualidade.