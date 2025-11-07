Riedel investe e finaliza obras em MS, 7 de novembro

Na sexta-feira (7), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, visitou os municípios de Sonora, Pedro Gomes e Coxim para entregar uma série de obras de infraestrutura. As ações fazem parte de um esforço para melhorar o desenvolvimento urbano na região.

Em Sonora, Riedel inspecionou o Loteamento Bela Vista e obras de pavimentação no bairro Novo Tempo II. O governador anunciou que, por meio do Programa MS Ativo, foram investidos mais de R$ 30 milhões na cidade. Com esses recursos, Sonora já conseguiu pavimentar 90% de suas ruas e atingir 90% de cobertura de saneamento básico, posicionando-se entre as cidades mais bem preparadas do estado.

O governador ressaltou a importância dessa parceria. “Agradeço à bancada federal pelo apoio que tem sido fundamental para avançarmos nas obras e garantir qualidade de vida para a população”, afirmou ele.

Após a visita a Sonora, Riedel seguiu para Pedro Gomes, onde avaliou as obras de pavimentação e drenagem que estão sendo realizadas nos bairros São Francisco, Radiante e Nova Era. Ele também vistoriou duas novas pontes que foram construídas sobre o Rio Piquiri e o Córrego Boa Vista. Riedel destacou o trabalho conjunto com os deputados que têm destinado recursos para o projeto.

“Pedro Gomes está crescendo e se transformando. A pavimentação e o saneamento são prioridades. Vamos continuar avançando para que, ao final do mandato do Murilo, Pedro Gomes tenha 100% de suas ruas pavimentadas”, prometeu o governador.

O último município visitado foi Coxim. Riedel acompanhou a conclusão da obra do Buracão, uma antiga erosão que separava áreas da cidade e causava transtornos. Ele apontou que o local deverá ser transformado em um novo loteamento, o que valorizaria a região.

Além das obras já entregues, o governador anunciou novos investimentos para a infraestrutura rodoviária, incluindo a pavimentação da rodovia MS-215. Esta nova obra beneficiará não apenas Coxim, mas toda a região norte do estado.

Ao final de sua visita, Riedel reafirmou o compromisso do governo estadual em melhorar a qualidade de vida nas cidades do estado, enfatizando a importância das colaborações com as prefeituras e os deputados.

“Vamos continuar trabalhando em conjunto, buscando mais investimentos e garantindo o desenvolvimento para todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, concluiu Riedel.