SBT renova contrato de Virginia Fonseca até 2026 após sucesso

O SBT renovou o contrato da apresentadora Virginia Fonseca, garantindo sua permanência na emissora até o fim de 2026. O novo acordo, assinado em setembro, estende a parceria por mais dois anos, após um período inicial que era de apenas um ano. A decisão vem após elogios internos sobre o desempenho da apresentadora e do programa “Sabadou com Virginia”, que tem conquistado cada vez mais espaço nas noites de sábado.

O programa de Virginia alcançou uma média de audiência entre 3 e 4 pontos na Grande São Paulo. Esse resultado não só consolidou a atração na programação da emissora, mas também chamou a atenção do mercado publicitário, aumentando o número de anunciantes e a receita do canal.

Embora inicialmente a expectativa do SBT fosse fechar um contrato que se estendesse até 2027, as partes optaram por um prazo menor. Essa escolha visa manter flexibilidade para negociações futuras e permite que a emissora ajuste suas estratégias conforme necessário. Virginia é considerada uma figura chave na tentativa do SBT de se reposicionar diante do público jovem.

Além da audiência, o engajamento de Virginia nas redes sociais também influenciou a decisão. O programa já passou dos 400 milhões de visualizações nas plataformas digitais, contribuindo para fortalecer a presença da emissora no universo digital e gerando conteúdo popular nas redes.

“Sabadou com Virginia Fonseca” é reconhecido como um dos principais sucessos da administração de Daniela Beyruti, ao lado do telejornal “SBT Brasil”, apresentado por César Filho, que também vem se destacando na programação da emissora.