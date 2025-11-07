Notícias

SBT renova contrato de Virginia Fonseca até 2026 após sucesso

Virginia Fonseca no ‘Sabadou’. Reprodução/SBT
Sucesso do Sabadou faz SBT manter Virginia Fonseca até 2026

O SBT renovou o contrato da apresentadora Virginia Fonseca, garantindo sua permanência na emissora até o fim de 2026. O novo acordo, assinado em setembro, estende a parceria por mais dois anos, após um período inicial que era de apenas um ano. A decisão vem após elogios internos sobre o desempenho da apresentadora e do programa “Sabadou com Virginia”, que tem conquistado cada vez mais espaço nas noites de sábado.

O programa de Virginia alcançou uma média de audiência entre 3 e 4 pontos na Grande São Paulo. Esse resultado não só consolidou a atração na programação da emissora, mas também chamou a atenção do mercado publicitário, aumentando o número de anunciantes e a receita do canal.

Embora inicialmente a expectativa do SBT fosse fechar um contrato que se estendesse até 2027, as partes optaram por um prazo menor. Essa escolha visa manter flexibilidade para negociações futuras e permite que a emissora ajuste suas estratégias conforme necessário. Virginia é considerada uma figura chave na tentativa do SBT de se reposicionar diante do público jovem.

Além da audiência, o engajamento de Virginia nas redes sociais também influenciou a decisão. O programa já passou dos 400 milhões de visualizações nas plataformas digitais, contribuindo para fortalecer a presença da emissora no universo digital e gerando conteúdo popular nas redes.

“Sabadou com Virginia Fonseca” é reconhecido como um dos principais sucessos da administração de Daniela Beyruti, ao lado do telejornal “SBT Brasil”, apresentado por César Filho, que também vem se destacando na programação da emissora.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

