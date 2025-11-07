Ciclone no Paraná confirma a primeira morte registrada

Na sexta-feira, 7 de outubro, um forte temporal atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do Paraná, causando grandes estragos na região e resultando na morte de uma pessoa. O presidente da Câmara de Vereadores, Edson Rodrigo Camargo, confirmou a fatalidade e afirmou que muitos moradores ficaram feridos, sobrecarregando o posto de saúde local. “É um momento muito triste para nós. Muitas casas ficaram em ruínas, e há várias pessoas feridas”, declarou Camargo.

Além de Rio Bonito do Iguaçu, outros municípios próximos, como Cantagalo, Candói, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras e Porto Barreiro, também foram afetados pelo tempestuoso ciclone extratropical que passou pela região. A quantidade de danos foi significativa, com várias residências e estruturas destruídas.

A Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu acionou a Defesa Civil do Paraná para lidar com as consequências do fenômeno climático. A defesa civil informou que está monitorando a situação e se colocou à disposição das prefeituras para ajudar em casos de emergência.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, utilizou suas redes sociais para compartilhar imagens e vídeos mostrando os impactos do temporal na região. A situação continua sendo avaliada, e as autoridades locais trabalham para prestar auxílio aos afetados.

Vídeos circulando nas redes sociais mostram a extensão dos danos provocados pelo temporal, que surpreendeu os moradores e deixou um rastro de destruição. A tragédia serviu como um alerta sobre a necessidade de preparação para eventos climáticos extremos e a importância da resposta rápida das autoridades às desastres naturais.