Coritiba busca acesso fora de casa novamente este ano

Curitiba – A oportunidade de acesso do Coritiba na Série B

No próximo domingo (9), às 18h30, o Coritiba enfrenta o Paysandu no Estádio da Curuzu, em uma partida que pode garantir o acesso do time para a Série A. Essa situação não é nova para o Coritiba; nos anos de 2010 e 2019, a equipe já havia garantido sua subida jogando fora de casa.

Em 2010, o Coritiba selou seu acesso na 35ª rodada ao vencer o Duque de Caxias por 3 a 2, e em 2019, a confirmação aconteceu na última rodada, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão. Uma exceção ocorreu em 2021, quando o time bateu o Brasil de Pelotas também por 2 a 1, mas não comemorou o acesso imediatamente, sucedendo na condição de esperar um resultado de outro jogo. No entanto, em 2007, a celebração foi feita após um empate em 2 a 2 com o Vitória, assegurando matematicamente o acesso.

Desempenho do Coritiba fora de casa

Se o acesso for confirmado nesta rodada, essa partida significará uma coroação para a campanha do Coritiba como visitante na Série B. Sob o comando do técnico Mozart, o time se destaca comoo melhor visitante do campeonato, com 17 jogos disputados, onde conquistou oito vitórias, três empates e sofreu seis derrotas, resultando em um aproveitamento de 52,94% dos pontos.

É importante recordar que, no primeiro turno, o Paysandu já havia surpreendido ao vencer o Coritiba por 5 a 2 no Couto Pereira, na 17ª rodada. Isso torna a próxima partida ainda mais decisiva para o Coritiba, que busca não apenas a vitória, mas a redenção contra o adversário.

O que o Coritiba precisa para subir já na próxima rodada?

Para garantir o acesso já nesta partida, o Coritiba precisa vencer o Paysandu. Além disso, precisará que dois resultados ocorram: o rival Athletico não pode vencer o Volta Redonda, e o Criciúma também não deve derrotar o Atlético-GO.

Caso todos esses resultados sejam favoráveis, o Coritiba abriria uma vantagem significativa de seis ou até sete pontos em relação ao quarto colocado, que pode ser o Athletico ou o Novorizontino. Esses rivais poderiam chegar, no máximo, a 63 pontos, enquanto o Tigre e o Esmeraldino alcançariam 62.

O próximo jogo é crucial e promete ser um momento emocionante para os torcedores do Coritiba, que esperam ansiosamente pelo retorno do time à elite do futebol.