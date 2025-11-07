Leticia Spiller aparece como Janete em “Coração acelerado”

Novela "Coração Acelerado" Promete Rivalidades e Música Sertaneja

A Globo está se preparando para a estreia de uma nova novela que promete agitar as noites de janeiro de 2026. "Coração Acelerado", escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, será exibida no horário das 19h, sucedendo "Dona de Mim". A direção artística é de Carlos Araujo.

A trama se passa no universo do sertanejo feminino e explora temas como o reencontro familiar e os desafios enfrentados por mulheres no cenário musical. A história gira em torno de Janete, interpretada por Leticia Spiller, que é uma cantora sertaneja. Após anos se apresentando pelo Brasil, Janete retorna à sua cidade natal, Bom Retorno, onde enfrenta suas memórias e injustiças do passado. Seu retorno também marca um reencontro com Alaorzinho, seu antigo amor, vivido por Daniel de Oliveira.

Janete não está sozinha nessa jornada. Ela viaja com sua filha, Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e com Zuzu, uma amiga vivida por Elisa Lucinda. Agrado também acaba se envolvendo com João Raul, um cantor sertanejo que está passando por uma crise existencial. Essa relação provoca ciúmes em Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, a ex-namorada de João, criando um intenso conflito entre mãe e filha.

Além da rivalidade entre as protagonistas, a novela contará com a presença de Eduarda, uma parceira de Agrado em uma dupla musical, interpretada por Gabz. Leandra Leal será Zilá, a vilã da história e mãe de Naiane, enquanto Stepan Nercessian dará vida a um fazendeiro poderoso e pai de Naiane. Antonio Calloni também estará no elenco, interpretando o pai de João Raul.

A trama ainda contará com participações especiais de artistas conhecidos do cenário sertanejo, como Daniel, Michel Teló, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa, que aparecerão como eles mesmos, em cenas de shows e bastidores. As gravações da novela acontecem em Goiás, o que adiciona autenticidade à atmosfera regional da história.

"Coração Acelerado" promete ser uma combinação de romance, rivalidade e a celebração da força feminina no sertanejo, destacando as raízes culturais do Centro-Oeste brasileiro. A novela estreia no dia 12 de janeiro de 2026.

Ficha Técnica: