A viagem termina com ibope maior que o de Tieta

A reprise da novela Rainha da Sucata estreou na Globo com números abaixo do esperado. Na sua primeira semana, a trama, escrita por Silvio de Abreu, alcançou uma média de 14 pontos, tornando-se a estreia com menor audiência entre as novelas que passaram pelo programa Vale a Pena Ver de Novo.

Por outro lado, a novela A Viagem encerrou sua reapresentação com uma média final de 17 pontos, superando o desempenho da trama Tieta, que registrou 16 pontos. Já Êta Mundo Melhor! está se destacando, alcançando a média mais alta na faixa das 18h nos últimos quatro anos, com 20 pontos.

Nas novelas do horário nobre, Dona de Mim e Três Graças estão empatadas tecnicamente, ambas com médias de 22 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media.

O ranking das novelas da Globo, atualizado até 7 de novembro de 2025, traz as seguintes médias parciais:

Terra Nostra: 12 pontos

Rainha da Sucata: 14 pontos

A Viagem: 17 pontos

Êta Mundo Melhor!: 20 pontos

Dona de Mim: 22 pontos

Três Graças: 22 pontos

É importante destacar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, segundo os parâmetros da Kantar Ibope Media. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário, ajudando a medir o alcance de cada produção na televisão.