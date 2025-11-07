Bruno Mazzeo e Carlos Alberto de Nóbrega no ‘Conversa com Bial’

Nesta sexta-feira, 7 de outubro, o talk-show apresentado por Pedro Bial terá uma edição especial dedicada à comédia brasileira. Os convidados são Bruno Mazzeo e Carlos Alberto de Nóbrega, que irão discutir o legado do humor no Brasil e o impacto cultural de Chico Anysio, grande ícone da comédia nacional. A conversa também incluirá detalhes sobre a série documental “Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem”, criada por Mazzeo em homenagem ao pai.

A edição do programa vem em um momento de transição, já que a Globo está planejando encerrar o formato atual do talk-show, que está no ar desde 2017, no final deste ano. A decisão de mudar se dá devido à queda na audiência e ao desafio de manter um número consistente de convidados relevantes. Com isso, a emissora está pensando em um novo formato de atração semanal que trará debates mais aprofundados e uma curadoria analítica, similar ao que foi feito em “Na Moral”, programa que Bial considera muito importante em sua carreira.

Atualmente, o “Conversa com Bial” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 23h45, na GNT e logo após o “Jornal da Globo”. O programa é apresentado e escrito por Pedro Bial, com direção de Fellipe Awi e Mairo Fischer. A produção é de Anelise Franco e a direção de gênero é de Cláudio Marques. A intenção da Globo é substituir o horário atualmente ocupado pelo programa por uma edição alternativa da “Edição Especial”, que exibe reprises da novela “Terra Nostra”.

Os telespectadores podem esperar um bate-papo rico em memórias e reflexões sobre o humor brasileiro, especialmente na obra de Chico Anysio, que deixou uma marca indelével na televisão nacional.