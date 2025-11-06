Três Graças sai de SP e registra audiência semelhante a das sete

A novela "Três Graças", exibida pela Globo às 21h, não está alcançando o sucesso esperado em termos de audiência. A produção, escrita por Aguinaldo Silva, tem apresentado resultados abaixo das metas da emissora, com índices de audiência que se aproximam dos números de "Êta Mundo Melhor!", uma novela que vai ao ar às 18h.

Nos últimos dados de audiência, as duas primeiras semanas de "Três Graças" em São Paulo mostraram uma média de 22 pontos, número próximo ao que foi registrado por "Dona de Mim", que é exibida no horário das 19h. No cenário nacional, a situação é ainda mais preocupante, pois a novela está oscilando abaixo das expectativas e empatada tecnicamente com produções de horários anteriores.

Na semana de 27 de outubro a 1º de novembro, os dados de audiência em duas das maiores praças do Brasil mostraram:

Em São Paulo:

"Dona de Mim": 23,4 pontos

"Três Graças": 22,7 pontos

"Êta Mundo Melhor!": 21,9 pontos

No Rio de Janeiro:

"Dona de Mim": 26,9 pontos

"Três Graças": 26,1 pontos

"Êta Mundo Melhor!": 25,9 pontos

Esses números indicam que "Três Graças" tem apresentado uma performance semelhante a das novelas anteriores, situação incomum para o principal horário de dramaturgia da emissora.

A novela é uma criação de Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e mais contribuições de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção é realizada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá e Luiz Henrique Rios.

Com 179 capítulos programados, "Três Graças" deve ficar no ar até maio de 2026, quando será substituída por "Quem Ama Cuida", uma nova trama escrita por Walcyr Carrasco.