‘Paraíso’ estreia sua primeira reprise no Globoplay Novelas

A novela Paraíso, que foi ao ar pela primeira vez em 2009, está retornando às telinhas. A nova exibição começará no dia 1º de dezembro, no serviço de streaming, com horários marcados para às 14h35 e 00h35. A trama substituirá a novela Caras & Bocas e marcará a primeira reprise da história que cativou o público com a paixão entre os personagens Zeca e Maria Rita.

Ambientada na cidade fictícia de Paraíso, localizada no interior de Mato Grosso, a novela traz uma narrativa envolta em fé, tradição e a vida rural. O enredo gira em torno de Zeca, interpretado por Eriberto Leão, um peão corajoso e provocador, e Maria Rita, papel de Nathalia Dill, uma jovem que vive sob a pressão de se tornarem freira, imposta por sua mãe, Mariana, vivida por Cássia Kis. O amor entre Zeca e Maria Rita, ao mesmo tempo bonito e proibido, é o motor central da narrativa, abordando dilemas morais e a tensão entre os valores religiosos e a vida cotidiana.

A versão de 2009 é uma adaptação da obra original escrita por Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela primeira vez em 1982. Mantendo o estilo clássico do autor, essa nova produção destaca as paisagens rurais, as trilhas sertanejas e personagens ricos em simbolismo. O elenco conta com outros nomes conhecidos, como Alexandre Nero, Cristiana Oliveira, Fernanda Paes Leme, Vanessa Giácomo, Mauro Mendonça e Guilherme Winter.

Um dos destaques da novela é a participação do cantor Daniel, que faz sua estreia como ator em uma novela, interpretando Zé Camilo, um violeiro. Além dele, ícones da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó e Sérgio Reis, também aparecem em participações especiais.

A direção da novela fica a cargo de André Felipe Binder, Pedro Vasconcelos e Paulo Ghelli, sob a supervisão de Rogério Gomes. A produção de Paraíso foi um projeto que a emissora almejava realizar desde 2006, mas que só conseguiu iniciar as gravações em 2008, devido a algumas dificuldades internas.

Com seu enredo envolvente e personagens carismáticos, Paraíso promete trazer de volta a magia das histórias de amor e dos desafios da vida rural, atraindo tanto os novos espectadores quanto aqueles que já acompanhavam a trama em sua primeira exibição.