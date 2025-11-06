Roubo de escultura promete agitar novos capítulos de ‘Três Graças’

A novela “Três Graças”, exibida no horário nobre da Globo, está prestes a trazer uma reviravolta emocionante na trama. Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, está determinada a vingar-se de Ferette, personagem de Murilo Benício, e Arminda, vivida por Grazi Massafera. Para isso, ela planeja roubar a famosa escultura que empresta nome à novela.

Gerluce contará com a ajuda de um novo personagem, Feliciano, um colecionador e estudioso de antiguidades, cujo ator ainda não foi revelado. De acordo com informações, o plano terá início quando Gerluce busca Feliciano para fazer a escultura desaparecer. No entanto, o roubo se mostrará mais complicado do que ela imagina.

Além de Feliciano, Gerluce terá o apoio de Kasper, interpretado por Miguel Falabella, e João Rubens, vivido por Samuel de Assis. Juntos, eles se unirão em busca de justiça, criando um grupo que poderá enfrentar os desafios que surgirem.

Feliciano e os donos da galeria onde a escultura está exposta já têm uma história juntos, e ele será preparado para se encontrar com Júnior, personagem de Guthierry Sotero. Júnior, movimentado por um desejo de vingança pela morte de seu pai, Albano, que foi vítima de medicamentos falsificados da Fundação Ferette, concordará em ajudar Gerluce.

O plano para negociar a venda da escultura ocorrerá nas cenas que devem ir ao ar no início de dezembro. Durante as negociações, Júnior expressará dúvidas sobre o interesse dos compradores, mas Feliciano tentará convencê-lo, afirmando que notou um certo nervosismo nos compradores.

Contudo, a negociação não seguirá como esperado. Feliciano pedirá uma porcentagem alta pelo negócio, o que aumentará a desconfiança de Júnior. Decidido a descobrir a verdade, Júnior promete investigar o paradeiro da escultura e a identidade de seu verdadeiro dono.

Desde sua estreia, “Três Graças” tem se destacado na audiência, com uma média de 21,8 pontos nos 12 primeiros episódios, o que demonstra seu sucesso entre os telespectadores. A novela, criada por Aguinaldo Silva em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, é complementada por textos de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, enquanto Luis Felipe Sá é o responsável pela direção geral. A produção está programada para continuar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco.