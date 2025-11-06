Carro com maconha colide com churrascaria em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (6), em Campo Grande, um homem foi preso após uma perseguição policial que envolveu um carro carregado com maconha. O incidente ocorreu na Avenida Gunter Hans, onde o veículo, um Honda HR-V, perdeu o controle e invadiu o pátio de uma churrascaria, danificando o portão do estabelecimento. Após o acidente, o motorista tentou fugir a pé, mas foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista foi identificado como Thiago, que confessou ter sido contratado para fazer o transporte da droga e receberia R$ 2 mil pelo serviço. Thiago revelou que pegou o carro já carregado na Fazenda Itamarati, em Ponta Porã. Durante a abordagem, os policiais descobriram que o Honda HR-V estava com placas adulteradas e que o veículo verdadeiro tinha registro de roubo.

Além do Honda HR-V, um Fiat Siena branco estava envolvido na mesma operação. O condutor do Siena, identificado como Bruno, também tentou escapar, mas perdeu o controle do carro e capotou durante a fuga. Ele foi encontrado e detido assim que saiu do veículo.

As equipes da PRF foram alertadas sobre a movimentação suspeita dos dois veículos, que estavam transportando uma grande quantidade de drogas. Ao montarem um cerco próximo à rotatória de acesso a Sidrolândia, os policiais avistaram os dois carros e iniciaram a perseguição. Ambos os veículos, além de estarem carregados com maconha, foram apreendidos e levados à delegacia para que as devidas providências legais fossem tomadas.

A polícia seguiu coletando evidências e confirmando a quantidade de entorpecentes encontrada nos automóveis. As investigações continuam em andamento para elucidar mais detalhes sobre a operação e possíveis outros envolvidos no transporte da droga.