Números consolidados de 05/11/2025 são revelados

No dia 5 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão em São Paulo mostrou mudanças significativas. A principal notícia foi a queda de audiência do Jornal Hoje, que ocorreu após a saída do apresentador César Tralli. Essa edição do jornal apresentou 10 pontos de audiência, um números abaixo do esperado.
Por outro lado, a telenovela Três Graças, que foi exibida um pouco mais cedo, conseguiu superar os índices do tradicional Jornal Nacional, que alcançou 21,3 pontos. Isso demonstra o sucesso da novela e o interesse do público por esse tipo de programação.
Na Record, o programa Cidade Alerta SP teve a maior média de audiência do canal, marcando 7,1 pontos. Este resultado reforça a popularidade do programa, que aborda notícias e acontecimentos do dia a dia, muitas vezes com uma abordagem sensacionalista.
O Jornal da Band e o SBT Brasil se envolveram em uma disputa acirrada pelo terceiro lugar na audiência. Ambas as produções são importantes para suas emissoras e atraem um público considerável.
Na RedeTV!, o programa Manhã com Você não registrou audiência significativa, continuando sua jornada sem pontuar nas medições.
Os números de audiência da quarta-feira, 5 de novembro, foram os seguintes:
Rede Globo
- Hora Um: 4,7
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,2
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
- Mais Você: 7,0
- SP1: 9,9
- Globo Esporte: 10,2
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,0
- Sessão da Tarde: Flores de Aço: 9,7
- SPTV: 11,1
- Vale a Pena Ver de Novo: 15,8
- Êta Mundo Melhor!: 19,3
- SP2: 20,1
- Dona de Mim: 20,0
- Jornal Nacional: 21,3
- Três Graças: 22,1
- Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 21,1
- Segue o Jogo: 13,9
- Que História é Essa, Porchat?: 9,0
- Jornal da Globo: 6,4
- Conversa com Bial: 5,1
- Dona de Mim (reapresentação): 4,6
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1
Record TV
- Balanço Geral Manhã: 1,6
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,6
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 4,9
- Igreja Universal: 5,6
- Balanço Geral SP: 5,2
- A Escrava Isaura: 4,3
- Cidade Alerta: 3,8
- Cidade Alerta SP: 7,1
- Jornal da Record: 6,2
- Mãe: 6,3
- Reis: O Pecado: 5,5
- A Fazenda 17: 6,2
SBT
- SBT Manhã: 2,5
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,9
- Bom Dia & Cia: 1,7
- Primeiro Impacto: 2,5
- Alô Você: 2,8
- Maria do Bairro: 3,8
- Rubi: 3,1
- Fofocalizando: 2,6
- Casos de Família: 2,5
- SBT Brasil: 3,2
Band
- Jogo Aberto: 1,4
- Jogo Aberto SP: 2,5
- Os Donos da Bola: 1,9
- Melhor da Tarde: 1,0
RedeTV!
- Manhã com Você: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,0
Esses dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para entender o comportamento do público em relação aos programas de TV. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma base significativa para o mercado publicitário.