Números consolidados de 05/11/2025 são revelados

No dia 5 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão em São Paulo mostrou mudanças significativas. A principal notícia foi a queda de audiência do Jornal Hoje, que ocorreu após a saída do apresentador César Tralli. Essa edição do jornal apresentou 10 pontos de audiência, um números abaixo do esperado.

Por outro lado, a telenovela Três Graças, que foi exibida um pouco mais cedo, conseguiu superar os índices do tradicional Jornal Nacional, que alcançou 21,3 pontos. Isso demonstra o sucesso da novela e o interesse do público por esse tipo de programação.

Na Record, o programa Cidade Alerta SP teve a maior média de audiência do canal, marcando 7,1 pontos. Este resultado reforça a popularidade do programa, que aborda notícias e acontecimentos do dia a dia, muitas vezes com uma abordagem sensacionalista.

O Jornal da Band e o SBT Brasil se envolveram em uma disputa acirrada pelo terceiro lugar na audiência. Ambas as produções são importantes para suas emissoras e atraem um público considerável.

Na RedeTV!, o programa Manhã com Você não registrou audiência significativa, continuando sua jornada sem pontuar nas medições.

Os números de audiência da quarta-feira, 5 de novembro, foram os seguintes:

Rede Globo

Hora Um: 4,7

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 8,2

Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

Mais Você: 7,0

SP1: 9,9

Globo Esporte: 10,2

Jornal Hoje: 10,0

Edição Especial: Terra Nostra: 11,0

Sessão da Tarde: Flores de Aço: 9,7

SPTV: 11,1

Vale a Pena Ver de Novo: 15,8

Êta Mundo Melhor!: 19,3

SP2: 20,1

Dona de Mim: 20,0

Jornal Nacional: 21,3

Três Graças: 22,1

Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 21,1

Segue o Jogo: 13,9

Que História é Essa, Porchat?: 9,0

Jornal da Globo: 6,4

Conversa com Bial: 5,1

Dona de Mim (reapresentação): 4,6

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1

Record TV

Balanço Geral Manhã: 1,6

Balanço Geral Manhã SP: 3,2

Fala Brasil: 3,6

Hoje em Dia: 3,2

Balanço Geral SP: 4,9

Igreja Universal: 5,6

Balanço Geral SP: 5,2

A Escrava Isaura: 4,3

Cidade Alerta: 3,8

Cidade Alerta SP: 7,1

Jornal da Record: 6,2

Mãe: 6,3

Reis: O Pecado: 5,5

A Fazenda 17: 6,2

SBT

SBT Manhã: 2,5

SBT Manhã 2ª Edição: 2,9

Bom Dia & Cia: 1,7

Primeiro Impacto: 2,5

Alô Você: 2,8

Maria do Bairro: 3,8

Rubi: 3,1

Fofocalizando: 2,6

Casos de Família: 2,5

SBT Brasil: 3,2

Band

Jogo Aberto: 1,4

Jogo Aberto SP: 2,5

Os Donos da Bola: 1,9

Melhor da Tarde: 1,0

RedeTV!

Manhã com Você: 0,0

A Tarde é Sua: 1,0

Esses dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para entender o comportamento do público em relação aos programas de TV. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma base significativa para o mercado publicitário.