Números consolidados de 05/11/2025 são revelados

Roberto Kovalik apresenta o Jornal Hoje. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 05/11/2025

No dia 5 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão em São Paulo mostrou mudanças significativas. A principal notícia foi a queda de audiência do Jornal Hoje, que ocorreu após a saída do apresentador César Tralli. Essa edição do jornal apresentou 10 pontos de audiência, um números abaixo do esperado.

Por outro lado, a telenovela Três Graças, que foi exibida um pouco mais cedo, conseguiu superar os índices do tradicional Jornal Nacional, que alcançou 21,3 pontos. Isso demonstra o sucesso da novela e o interesse do público por esse tipo de programação.

Na Record, o programa Cidade Alerta SP teve a maior média de audiência do canal, marcando 7,1 pontos. Este resultado reforça a popularidade do programa, que aborda notícias e acontecimentos do dia a dia, muitas vezes com uma abordagem sensacionalista.

O Jornal da Band e o SBT Brasil se envolveram em uma disputa acirrada pelo terceiro lugar na audiência. Ambas as produções são importantes para suas emissoras e atraem um público considerável.

Na RedeTV!, o programa Manhã com Você não registrou audiência significativa, continuando sua jornada sem pontuar nas medições.

Os números de audiência da quarta-feira, 5 de novembro, foram os seguintes:

Rede Globo

  • Hora Um: 4,7
  • Bom Dia SP: 8,0
  • Bom Dia Brasil: 8,2
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
  • Mais Você: 7,0
  • SP1: 9,9
  • Globo Esporte: 10,2
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,0
  • Sessão da Tarde: Flores de Aço: 9,7
  • SPTV: 11,1
  • Vale a Pena Ver de Novo: 15,8
  • Êta Mundo Melhor!: 19,3
  • SP2: 20,1
  • Dona de Mim: 20,0
  • Jornal Nacional: 21,3
  • Três Graças: 22,1
  • Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 21,1
  • Segue o Jogo: 13,9
  • Que História é Essa, Porchat?: 9,0
  • Jornal da Globo: 6,4
  • Conversa com Bial: 5,1
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,6
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1

Record TV

  • Balanço Geral Manhã: 1,6
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,6
  • Hoje em Dia: 3,2
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • Igreja Universal: 5,6
  • Balanço Geral SP: 5,2
  • A Escrava Isaura: 4,3
  • Cidade Alerta: 3,8
  • Cidade Alerta SP: 7,1
  • Jornal da Record: 6,2
  • Mãe: 6,3
  • Reis: O Pecado: 5,5
  • A Fazenda 17: 6,2

SBT

  • SBT Manhã: 2,5
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,9
  • Bom Dia & Cia: 1,7
  • Primeiro Impacto: 2,5
  • Alô Você: 2,8
  • Maria do Bairro: 3,8
  • Rubi: 3,1
  • Fofocalizando: 2,6
  • Casos de Família: 2,5
  • SBT Brasil: 3,2

Band

  • Jogo Aberto: 1,4
  • Jogo Aberto SP: 2,5
  • Os Donos da Bola: 1,9
  • Melhor da Tarde: 1,0

RedeTV!

  • Manhã com Você: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,0

Esses dados refletem a medição de audiência na capital paulista e são importantes para entender o comportamento do público em relação aos programas de TV. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma base significativa para o mercado publicitário.

