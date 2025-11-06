CRAS 31 de março realiza atividades de fortalecimento em PG

Durante o mês de outubro, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 31 de Março promoveu várias atividades com o objetivo de fortalecer os laços comunitários e apoiar as famílias que recebem assistência. Essas iniciativas fazem parte do compromisso da unidade em promover a cidadania e o fortalecimento social na comunidade.

Uma das ações destacadas foi a celebração do Dia das Crianças, realizada em parceria com o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dinailce Cândido Cordeiro. A festa ocorreu no dia 6 de outubro e atraiu cerca de 150 crianças, que desfrutaram de um piquenique, brincadeiras em um parquinho e um lanche especial, que incluía bolo de cenoura com chocolate, pão de queijo e algodão-doce.

No dia 22 de outubro, o CRAS organizou uma reunião para orientar as famílias sobre o Programa Bolsa Família. O encontro teve como foco ajudar aqueles que apresentavam pendências para manter o benefício. A equipe técnica explicou a importância da presença escolar, exigindo que as crianças frequentem a escola em 60% dos dias para aqueles com idades entre 4 e 5 anos, e 75% para beneficiários de 6 a 18 anos. Além disso, foram oferecidos auxílios para formalização de recursos e agendamentos de atendimentos individuais.

Outra atividade significativa foi uma sessão de cinema realizada no dia 30 de outubro, voltada para mulheres com mais de 60 anos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As participantes assistiram ao filme “O Corintiano”, estrelado pelo ator e humorista Mazzaropi. A exibição trouxe à tona memórias afetivas, especialmente para aquelas que não iam ao cinema desde os tempos do antigo Cine Império.

A presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, Tatyana Belo, comentou sobre a importância dessas atividades. Ela destacou que a assistência social vai além de atender necessidades básicas; trata-se também de resgatar a identidade comunitária e oferecer momentos que enriquecem a vida das pessoas, reforçando a construção de uma sociedade mais acolhedora e solidária.