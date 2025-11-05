Líder do PR ameaça ruptura se União-PP lançar Moro ao governo

Deputado Federal Expõe Divergências na Aliança PP-União Brasil Antes da Eleição de 2026 no Paraná

O deputado federal Toninho Wandscheer, do PP do Paraná, revelou um conflito interno na federação PP-União Brasil, relacionado à candidatura do senador Sérgio Moro, do União, para a eleição ao governo do Paraná em 2026. Durante uma entrevista, Wandscheer expressou que há dificuldades de relacionamento dentro da federação, afirmando que Moro não é visto como um candidato apoiado pelo PP.

Wandscheer comentou: “Temos dificuldade de relacionamento com o pré-candidato do União. Não o enxergamos como nosso candidato, e isso gera um problema a ser resolvido.” As declarações vêm à tona em um momento em que Sérgio Moro lidera as pesquisas de intenção de voto nas eleições para o governo.

O deputado explicou que a questão já foi apresentada ao presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. Segundo ele, a federação, denominada União Progressistas, só pode confirmar candidaturas com o consenso de ambos os partidos, algo que ainda não ocorreu em relação ao Paraná.

Wandscheer criticou a falta de diálogo com Moro, afirmando que o senador não o procurou para conversar e tem dificuldades em interagir com outros deputados. Ele caracterizou a postura de Moro como “meio autoritária”, sugerindo que o senador tenta fazer as coisas da maneira que acredita ser correta, sem buscar o apoio ou a colaboração dos demais.

“Ele parece acreditar que pode ser governador mesmo sem o apoio de ninguém”, disse o parlamentar, ressaltando a necessidade de uma comunicação mais aberta para construir um bom relacionamento político.

Na mesma entrevista, Wandscheer também comentou sobre as pesquisas de intenção de voto, apontando que a situação pode mudar dependendo das decisões do atual governador, Ratinho Júnior, em relação a uma possível candidatura. O deputado destacou que muitos prefeitos estão aliados a Ratinho e acredita que as pesquisas ainda refletirão essa dinâmica.

O deputado ainda enfatizou a importância da experiência em gestão como um critério essencial para candidatos em eleições. Ele levantou questionamentos sobre como os candidatos se sairão em debates focados em administração pública.

Sérgio Moro, atualmente em Londres para uma palestra, foi procurado para comentar sobre as declarações do deputado Wandscheer. No entanto, sua assessoria informou que o senador não se pronunciará sobre o assunto no momento.

A situação política no Paraná para as eleições de 2026 segue tensa, com a necessidade de posicionamentos claros e diálogo entre os integrantes da federação PP-União Brasil.