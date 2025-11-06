Ticiane Pinheiro renova contrato com Record e planeja atração

A apresentadora Ticiane Pinheiro vai continuar na Record pelos próximos três anos. A emissora e a artista firmaram um acordo que estende seu contrato até o final de 2028. Um anúncio oficial sobre essa renovação deve ser feito em breve.

O contrato atual de Ticiane termina em dezembro, mas já estão acertados os últimos detalhes para a nova assinatura. Além de continuar à frente do programa “Hoje em Dia”, a Record está planejando oferecer um novo programa com temporadas, cujo desenvolvimento será discutido em breve. O novo contrato também prevê que Ticiane tenha uma participação maior em ações de publicidade e merchandising dentro do programa matinal.

A renovação era uma prioridade para a equipe comercial da Record. A apresentadora é vista como uma figura carismática, que atrai tanto o público quanto os anunciantes. As negociações para a extensão do contrato foram tranquilas, e Ticiane expressou sua gratitude pela confiança que a emissora depositou nela.

Ticiane está na Record desde 2005 e tem uma carreira diversificada. Ela começou como atriz na novela “Cidadão Brasileiro” em 2006, participou do reality “Simple Life: Mudando de Vida” em 2007, e foi uma das apresentadoras do “Programa da Tarde” entre 2012 e 2015. Atualmente, no “Hoje em Dia”, tornou-se uma das principais personalidades femininas da emissora, reconhecida por sua leveza e autenticidade diante das câmeras.