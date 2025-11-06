Hélio de La Peña e Yuri Marçal participam do ‘Acerte ou Caia!’

Neste domingo, 9 de novembro, o programa “Acerte ou Caia!” promete uma tarde cheia de adrenalina e humor a partir das 15h45. Sob a apresentação de Tom Cavalcante, o programa traz mais uma rodada de desafios onde celebridades tentam acertar perguntas em busca de prêmios que podem chegar a R$ 300 mil.

Nesta edição, o ator e humorista Hélio de La Peña competirá contra os comediantes Yuri Marçal e Mila Ribeiro, que fará sua participação caracterizada como a divertida personagem Dilmoca. O programa contará também com a presença de outros artistas, como o ator e cantor Cláudio Lins e os influenciadores gêmeos Willou e Watson, que estarão competindo separados. Além deles, a maquiadora Letícia Gomes e a artista têxtil Lia Khei também estarão no palco.

O elenco ainda inclui os atores Guilherme Seta e Polliana Aleixo, além da blogueira Boo Unzeta, todos prontos para encarar o desafio. A tarefa é simples, mas desafiadora: cada participante tem 30 segundos para responder corretamente às perguntas, ou corre o risco de cair em um buraco no cenário.

“Acerte ou Caia!” é uma produção da Boxfish e é dirigida por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. O programa vai ao ar nas tardes de domingo pela Record e as edições completas podem ser assistidas no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.