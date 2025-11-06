Programação completa disponível no Ric.com.br

Curitiba: Fim de Semana Cheio de Atrações Gastronômicas e Musicais

Neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro, Curitiba se prepara para um evento diversificado, com atrações que incluem festivais gastronômicos e shows musicais, garantindo opções para todos os gostos.

Um dos principais eventos é o Festival do Pão com Bolinho, que tem sua 23ª edição. Este festival, que ocorre de 5 a 25 de novembro, contará com a participação de 32 restaurantes da cidade, oferecendo o famoso lanche pelo valor de R$ 25. Os estabelecimentos participantes incluem locais conhecidos como 911 Diner, A Ostra Bêbada, e Armazém Santa Ana, entre outros. Essa iniciativa promete agraciar os amantes de boa comida e proporcionar experiências gastronômicas únicas.

Além da deliciosa comida, os curitibanos também poderão se divertir com a apresentação da banda Os Garotin. O trio se apresenta na Ópera de Arame nesta sexta-feira (7), às 21h30, com abertura dos portões às 19h. Este show marca o início da turnê nacional do grupo, e os ingressos variam a partir de R$ 70, com opções diferentes de acordo com a localização dos assentos.

Outro destaque musical desta sexta-feira é a apresentação de Pedro Paulo & Alex, com abertura do cantor Nilson Neto. O evento acontece no Rodeo Curitiba, prometendo uma noite animada para os fãs de sertanejo.

Para os amantes do cinema, a estreia do filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, traz uma ótima opção cultural. O filme, que passa-se durante o Carnaval de 1977, narra a história de Marcelo, um professor que busca recomeçar sua vida no Recife, enfrentando um novo caos. O filme é uma ótima pedida para quem aprecia uma boa trama nas telonas.

O fim de semana ainda reserva espaço para o espetáculo Djavan O Musical – Vidas pra Contar, que será apresentado no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, também conhecido como Guairão, nos dias 7 e 8 de novembro, às 20h. Com duração de cerca de duas horas e classificação etária de 12 anos, o espetáculo promete encantar o público com uma combinação de música e performances emocionantes.

Com tantas opções, Curitiba se torna um destino ideal para quem busca entretenimento e sabor neste fim de semana. Não perca a chance de aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer!