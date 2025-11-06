SuperPop homenageia Luciana Gimenez em seu aniversário

Na última quarta-feira, dia 5, a RedeTV! apresentou uma edição especial do programa “SuperPop”, celebrando o aniversário de Luciana Gimenez, que completou mais um ano de vida na segunda-feira, dia 3. Este episódio marcou a primeira vez que a apresentadora foi o foco principal do quadro “Fato ou Fake”, onde reviveu momentos importantes de sua carreira e recebeu homenagens de familiares e amigos.

Durante o programa, Luciana foi entrevistada por jornalistas conhecidos, incluindo Leão Lobo, Thiago Rocha e Simone Garuti. O bate-papo foi descontraído e recheado de curiosidades sobre a vida da apresentadora, trazendo histórias de bastidores que muitos espectadores não conheciam. O irmão de Luciana, Marco Antônio Gimenez, também participou, compartilhando lembranças da infância e da carreira da irmã, tornando o momento ainda mais especial.

Um dos pontos altos da noite foi quando Luciana expressou sua gratidão às pessoas que fazem parte de sua vida. Ao receber mensagens carinhosas de amigos e familiares, ela se emocionou e comentou sobre a importância da equipe do “SuperPop”. “Sou grata! Esse palco aqui não é meu, é das pessoas que estão aqui. Mas hoje ele é meu, porque é meu aniversário”, brincou, emocionada.

No final do programa, Luciana agradeceu a todos que estiveram ao seu lado durante sua trajetória. “Amo muito minha família! São poucos, mas os amo muito. Vocês são minha família também, já estão comigo há tanto tempo”, disse, enquanto a plateia aplaudia.

Apesar de ter começado com um público típico de infomerciais, o “SuperPop” se destacou e conquistou uma média de 0,5 ponto no Ibope, superando a Band em competição direta, conforme dados da Kantar Ibope Media.

Esse especial em homenagem a Luciana Gimenez foi transmitido às 22h45, destacando sua relevância na televisão brasileira após mais de 20 anos à frente do programa.