Suspeito de matar Jéssica Vicente é detido em Castro

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na tarde desta quinta-feira (6), um homem suspeito de ser o responsável pela morte de Jéssica Rodrigues Vicente, de 28 anos, ocorrida no dia 17 de outubro. A prisão foi realizada em Castro, na região do Cantagalo, a cerca de 3 km do local onde a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, na Vila Rio Branco.

O mandado de prisão temporária, que tem duração inicial de 30 dias, foi emitido para garantir o prosseguimento das investigações e evitar que provas sejam destruídas ou que testemunhas sejam coagidas. A Polícia Civil continua apurando os detalhes do caso e, ao final das investigações, o suspeito poderá ser indiciado por homicídio qualificado e por outros três homicídios tentados.

Durante a operação policial, também foi cumprido um mandado de busca na casa do suspeito, onde um homem de 28 anos, irmão do investigado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha destinada à venda e um celular.

Os eventos que levaram à morte de Jéssica começaram com uma discussão entre duas mulheres em uma banca de lanches próxima ao local. Após a briga, familiares das envolvidas se reuniram, e o suspeito, que é irmão de uma das mulheres, disparou várias vezes contra membros da família rival. Jéssica foi morta no local, enquanto os outros feridos foram socorridos e sobreviveram.

Vale destacar que, após o crime, o autor, que estava sob monitoração eletrônica, conseguiu romper a tornozeleira e ficou foragido até a sua prisão. Após ser detido, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá até que as investigações sejam concluídas.