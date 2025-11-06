Notícias

Suspeito de matar Jéssica Vicente é detido em Castro

Autor Diogo Sobral
Suspeito de assassinar Jéssica Vicente é preso em Castro
Suspeito de assassinar Jéssica Vicente é preso em Castro

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na tarde desta quinta-feira (6), um homem suspeito de ser o responsável pela morte de Jéssica Rodrigues Vicente, de 28 anos, ocorrida no dia 17 de outubro. A prisão foi realizada em Castro, na região do Cantagalo, a cerca de 3 km do local onde a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, na Vila Rio Branco.

O mandado de prisão temporária, que tem duração inicial de 30 dias, foi emitido para garantir o prosseguimento das investigações e evitar que provas sejam destruídas ou que testemunhas sejam coagidas. A Polícia Civil continua apurando os detalhes do caso e, ao final das investigações, o suspeito poderá ser indiciado por homicídio qualificado e por outros três homicídios tentados.

Durante a operação policial, também foi cumprido um mandado de busca na casa do suspeito, onde um homem de 28 anos, irmão do investigado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha destinada à venda e um celular.

Os eventos que levaram à morte de Jéssica começaram com uma discussão entre duas mulheres em uma banca de lanches próxima ao local. Após a briga, familiares das envolvidas se reuniram, e o suspeito, que é irmão de uma das mulheres, disparou várias vezes contra membros da família rival. Jéssica foi morta no local, enquanto os outros feridos foram socorridos e sobreviveram.

Vale destacar que, após o crime, o autor, que estava sob monitoração eletrônica, conseguiu romper a tornozeleira e ficou foragido até a sua prisão. Após ser detido, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá até que as investigações sejam concluídas.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor