Detran notifica mais de 22 mil motoristas por infrações

Motoristas têm até 6 de dezembro para recorrer de advertências

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou, na última quinta-feira (6), mais de 22 mil advertências para motoristas que cometeram infrações leves e médias entre os dias 11 e 20 de outubro de 2025. As notificações têm um caráter educativo e substituem as multas, conforme as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os condutores notificados, que não apresentaram defesa no prazo estipulado, agora têm a opção de recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) até o dia 6 de dezembro de 2025. Essa medida objetiva principalmente a educação no trânsito, e é aplicada a motoristas que não tenham cometido a mesma infração nos últimos 12 meses.

As advertências foram emitidas após a verificação dos autos de infração, que foram considerados regulares. Segundo o Detran, a decisão está em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 900 e nº 918, que normatizam os processos de autuação e as penalidades impostas.

Os motoristas abrangidos pelas notificações são de diversos municípios, e as informações sobre as placas dos veículos notificados estão disponíveis no suplemento nº 11.987 do Diário Oficial. Essa lista inclui detalhes como a placa do veículo, o número do auto de infração, o código da infração e a data em que ocorreu a infração.

A advertência, prevista no artigo 267 do CTB, não gera custos adicionais para os motoristas, mas visa alertar sobre a importância de遵守 as regras de trânsito e garantir a segurança nas vias.

Os motoristas que desejam ficar informados sobre outras novidades e notícias relevantes podem baixar o aplicativo do Detran e acompanhar as redes sociais oficiais para receber atualizações.