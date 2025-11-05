Reprise de ‘Rainha da Sucata’ tem audiência abaixo do esperado

A reapresentação da novela Rainha da Sucata, no programa Vale a Pena Ver de Novo, teve um início abaixo do esperado pela Globo. Nos dois primeiros capítulos, a trama registrou apenas 14 pontos de média na Grande São Paulo, o que representa uma perda de três pontos em relação às reprises anteriores, Tieta e A Viagem, que começaram com 17 pontos cada. Esse desempenho gerou preocupação na equipe de programação, que esperava uma audiência mais forte durante o horário vespertino.

Essa reapresentação faz parte das festividades pelos 60 anos da Globo, que inició com Tieta e traz de volta títulos marcantes da teledramaturgia brasileira. A emissora aposta na nostalgia para reconectar diferentes gerações de telespectadores e manter um público estável à tarde.

Até a próxima sexta-feira (7), Rainha da Sucata ainda será exibida em conjunto com os episódios finais de A Viagem. A partir da semana seguinte, a novela focará exclusivamente no horário, solidificando sua nova exibição no programa.

Contexto da trama

Originalmente exibida em 1990, Rainha da Sucata aborda o conflito entre a emergente classe média e a elite paulistana em decadência, refletindo as mudanças sociais e econômicas da época. A história gira em torno de Maria do Carmo Pereira, uma empresária que, vindo de origens humildes, enriquece no ramo de sucata, enfrentando o desprezo da tradicional Laurinha Figueroa.

A novela foi marcada pelo confisco da poupança que o governo Collor implementou, o que levou o autor Silvio de Abreu e o diretor Jorge Fernando a realizar adaptações no enredo e nos diálogos, mantendo a trama atualizada. O resultado foi uma narrativa que mesclava humor, crítica social e melodrama, com personagens icônicos e bordões que se tornaram parte da cultura popular brasileira.