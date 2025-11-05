Moto entregador espera cirurgia no punho há uma semana

Motoentregador aguarda cirurgia em hospital de Campo Grande

José Antônio Oliveira, um motoentregador de 54 anos, está há uma semana esperando para realizar uma cirurgia no punho, que foi fraturado em um acidente de moto enquanto trabalhava. O incidente ocorreu no Bairro Coophasul, e conforme informações de sua irmã, Maria Nizeuda Oliveira, o acidente aconteceu em um cruzamento da área.

Após o acidente, José foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino na quarta-feira, 29 de novembro. Ele recebeu os primeiros cuidados na UPA e, em seguida, foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. “Ele teve que ir de Uber porque não havia ambulância disponível”, relatou sua irmã.

Ao chegar na Santa Casa, José foi colocado em dieta sem alimento, pois aguardava a cirurgia que não ocorreu. "Desde quinta-feira à noite ele estava em jejum. Passou cinco dias com dor, todas as noites o colocavam em dieta zero e no dia seguinte o liberavam para comer, mas a cirurgia não era realizada", explicou Maria.

Cansado da espera e com muitas dores, José decidiu deixar a Santa Casa por conta própria e retornou à UPA, onde foi direcionado ao Centro de Especialidades Médicas (CEM). No CEM, um médico atestou a urgência do caso e pediu que ele aguardasse em casa pela cirurgia. Desde então, José está em casa, ainda em dor intensa e com o punho inchado e arroxeado.

A Prefeitura de Campo Grande foi questionada sobre a situação e informou que todos os atendimentos são realizados conforme protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza os casos com base na urgência e gravidade. A Prefeitura também destacou que não é possível fornecer informações individuais de pacientes, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Para acompanhamento do processo de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os pacientes se dirijam à unidade de saúde de referência ou entrem em contato com a ouvidoria através do telefone 0800 314 9955 ou pelo número (67) 3314-9955. A população também pode acessar mais informações pelo site da ouvidoria da saúde.

Esse caso traz à tona questões sobre a lotação e as condições de atendimento nas unidades de saúde da cidade, além da importância de garantir que os pacientes recebam os cuidados necessários em tempo hábil.