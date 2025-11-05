Notícias

Missão Sinergia é lançada em Ponta Grossa nesta quarta-feira

Missão Paraná III lança 'Missão Sinergia' em Ponta Grossa nesta quarta

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em parceria com as forças de segurança do estado, lança a quarta edição da Operação Sinergia. O evento acontece na Praça Barão do Rio Branco, em Ponta Grossa, a partir das 17 horas.

O principal objetivo da Operação Sinergia é aumentar a segurança na região dos Campos Gerais e no Centro do estado. Para isso, a ação contará com a colaboração da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica do Paraná.

Antes do lançamento oficial da operação, será realizada uma exposição das forças de segurança para a população, que começa às 14h30. Essa iniciativa busca aproximar a comunidade das instituições que trabalham pela segurança pública. Durante o evento, o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, estará presente, junto aos comandantes e diretores das corporações. Eles estarão disponíveis para explicar detalhes da operação e seus objetivos.

Serviço:

  • Data: 5 de novembro
  • Horário: 17h
  • Local: Praça Barão do Rio Branco

Essa operação faz parte da iniciativa chamada Missão Paraná III, que visa ações integradas de segurança em diferentes regiões do estado.

