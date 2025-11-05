números consolidados de 04/11/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 4 de novembro de 2025, os números de audiência na televisão mostraram uma queda em algumas das atrações mais populares. A novela “Três Graças”, que havia alcançado um recorde de audiência no dia anterior, viu sua popularidade diminuir, não atingindo a mesma audiência do “Jornal Nacional”, do “SP2” e da novela das sete, “Dona de Mim”.

Por outro lado, a reprise de “Rainha da Sucata” também teve um desempenho insatisfatório, marcando apenas 13,6 pontos de audiência, o que é considerado baixo para um horário nobre da programação.

Na emissora Record, o programa “Mãe” registrou sua menor audiência até o momento, perdendo visibilidade entre os espectadores. O noticiário “Primeiro Impacto” também enfrentou dificuldades na disputa pela vice-liderança, sendo superado por outras atrações da concorrência.

Os números mais detalhados de audiência da noite incluem:

– “Hora Um”: 4,4 pontos,

– “Bom Dia SP”: 8,7 pontos,

– “Bom Dia Brasil”: 9,1 pontos,

– “Encontro com Patrícia Poeta”: 7,3 pontos,

– “Mais Você”: 6,5 pontos,

– “Jornal Hoje”: 10,8 pontos,

– “Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata/A Viagem”: 16,3 pontos,

– “Dona de Mim”: 23,1 pontos,

– “Jornal Nacional”: 24,6 pontos,

– “Três Graças”: 21,9 pontos.

Na Record, os números também foram baixos para várias atrações, incluindo “Mãe”, que alcançou 5,4 pontos, e “A Fazenda 17”, que marcou 7,0 pontos.

As emissoras SBT e Band apresentaram resultados semelhantes de baixa audiência, com programas que variaram entre 0,1 e 4,5 pontos.

Esse conjunto de dados reflete as tendências de audiência na capital paulista e fornece uma visão importante para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.