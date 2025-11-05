Primeiro beijo de Gerluce e Paulinho com música de Roberto Carlos

Sophie Charlotte surpreenderá os fãs de “Três Graças”, novela da TV Globo, ao cantar ao lado de Roberto Carlos em uma cena marcante da trama. A atriz gravou uma nova versão da música “Proposta”, lançada em 1973 e composta pelo Rei em parceria com Erasmo Carlos. A canção será apresentada no capítulo desta quinta-feira (6), durante o momento do primeiro beijo entre os personagens Gerluce e Paulinho.

Nesse episódio, Gerluce, interpretada por Sophie, finalmente se entrega ao charme de Paulinho, vivido por Rômulo Estrela. A gravação da música ocorreu logo antes da estreia da novela, trazendo um toque especial para esta sequência romântica.

Essa colaboração é uma das raras que Roberto Carlos faz com atrizes de novelas e promete acentuar o clima romântico da história, que combina elementos de humor e melodrama. A escolha da música foi feita pelo autor Aguinaldo Silva, que queria uma trilha que representasse a transformação emocional da personagem Gerluce, que inicialmente se mostra movida pela ambição e ironia.

A inclusão da voz de Sophie Charlotte na canção segue uma tradição das novelas da Globo, que frequentemente destacam participações musicais de seus protagonistas. Vale lembrar que a atriz já havia cantado na abertura de “Todas as Flores”.

Embora a sequência tenha sido bem recebida nas redes sociais, “Três Graças” ainda enfrenta desafios em relação à audiência. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a novela registra uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, um desempenho que, embora estável, está abaixo da meta estabelecida pela emissora para o horário das 21h.

A novela está prevista para ser exibida até maio de 2026, totalizando 179 capítulos, quando dará lugar à nova produção de Walcyr Carrasco, intitulada “Quem Ama, Cuida”.