Viveros pode garantir acesso decisivo para o Athletico

Curitiba – O atacante Kevin Viveros, que chegou ao Athletico em junho deste ano, se tornou o jogador mais caro da história do clube. O time paranaense contratou o jogador do Atlético Nacional, da Colômbia, por cinco milhões de dólares, equivalente a R$ 27,5 milhões, adquirindo 70% dos direitos do atleta. Até o momento, Viveros tem mostrado que esse investimento valeu a pena.

Com 22 partidas disputadas pelo Athletico, Viveros já balançou as redes dez vezes, sendo nove desses gols anotados na Série B, além de ter dado uma assistência. Isso resulta em uma média de 0,5 gol por jogo, o que significa que ele participa diretamente de um gol a cada duas partidas.

Na competição, especificamente na Série B, a média de gols do atacante também é de 0,5, consolidando sua fama como centroavante eficaz. Destaca-se que, das dez participações em gols na Série B, oito se converteram em pontos essenciais para a equipe, ajudando o Athletico a ficar entre os quatro primeiros colocados e na disputa por um lugar na Série A. Em jogos decisivos, como nas vitórias contra CRB e Goiás, Viveros foi o responsável pelos gols que garantiram as vitórias por 1 a 0. Além disso, contribuiu significativamente com dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Chapecoense e anotou os dois gols no empate com o América-MG.

Se não tivesse suas participações nos gols, o Athletico somaria apenas 45 pontos na tabela, o que o colocaria na 13ª posição. Portanto, o desempenho de Viveros é crucial para o clube, que pode reaver os R$ 27,5 milhões investidos se conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Em 2025, a estrutura de premiação da Série B foi alterada, através da criação das ligas Liga Forte União (LFU) e Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O Athletico faz parte da LFU, que divide 45% das receitas de transmissões de maneira igual entre os clubes, 30% baseado no desempenho e 25% em audiência. Isso significa que, se conseguir o acesso e terminar em décimo lugar, o clube pode receber cerca de R$ 26,4 milhões ao final de 2026.

Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premia os quatro primeiros colocados da Série B. O campeão, no caso o Santos, recebeu R$ 3,5 milhões, enquanto os clubes que terminam em segundo, terceiro e quarto lugares ganharam R$ 1,35 milhão cada. Dessa forma, se o Athletico subir e se manter na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, poderá recuperar o investimento feito na contratação de Viveros, diminuindo as chances de um possível prejuízo financeiro.