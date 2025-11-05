Record atinge 69 meses na vice-liderança e aumenta vantagem

A Record encerrou o mês de outubro reafirmando sua posição como vice-líder de audiência no Brasil. Segundo informações de uma pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media, a emissora manteve o segundo lugar isolado tanto na Grande São Paulo quanto em âmbito nacional, aumentando a diferença em relação ao SBT e mostrando um crescimento constante nos índices de audiência.

No cenário nacional, a Record alcançou uma média de 4,6 pontos e 11% de participação de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT) durante outubro. Esse desempenho marca o 69º mês consecutivo em que a emissora ocupa a vice-liderança, apresentando um crescimento de 5% em relação ao mês anterior, setembro, quando registrou 4,4 pontos. Esse resultado coloca a Record 65% à frente do SBT, que obteve 2,8 pontos de média e 6,6% de participação.

Além disso, em termos de audiência ao longo de 24 horas, a emissora teve um desempenho notável, com uma média de 3,5 pontos e 10,3% de participação, comparado a 3,3 pontos no mês anterior. Mais uma vez, o SBT ficou em terceiro lugar, alcançando 2,3 pontos e 6,8% de participação, evidenciando uma diferença significativa que fortalece a posição da Record no mercado.

### Desempenho em São Paulo

Na Grande São Paulo, a Record completou 67 meses consecutivos como vice-líder de audiência. Em outubro, obteve uma média de 4,7 pontos e 11% de participação, o que representa 43% a mais que o SBT, que alcançou 3,3 pontos e 7,8% de participação.

No recorte de 24 horas, a emissora também se destacou, com uma média de 3,7 pontos, enquanto o SBT teve apenas 2,9 pontos. A participação no horário completo foi de 10,2% para a Record e 8,1% para o SBT.

Esses resultados reafirmam a estabilidade e o crescimento contínuo da Record, que continua a consolidar sua presença no ranking de audiência a cada mês, tanto em São Paulo quanto em todo o Brasil.