Grávida é morta a facadas e mãe relata agressão com chutes

A jovem Jéssica Rodrigues da Costa, de 31 anos, foi assassinada a facadas em Paranaguá, litoral do Paraná, enquanto estava grávida de sete meses. O crime, ocorrido na madrugada de sábado (1º), gerou grande comoção e revolta na comunidade. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, Juliano do Rosário Cerqueira, de 27 anos.

A mãe de Jéssica geralmente se mostra abalada ao relatar os detalhes do crime. Ela afirma que Juliano chutou sua filha na barriga pelo menos oito vezes e a atacou com uma faca, resultando em ferimentos graves. De acordo com ela, o ex-companheiro havia invadido a casa de Jéssica após consumir bebidas alcoólicas e drogas, tentando forçá-la a fazer o mesmo.

A mãe afirmou que Juliano foi violento durante todo o relacionamento, agredindo Jéssica várias vezes, inclusive com uma faca. Ele estava separado da vítima há cerca de seis meses antes do incidente. Na noite fatídica, Jéssica estava sentada em uma cadeira quando foi atacada. Segundo a delegada Maluhá Soares, o ataque foi presenciado pelos três filhos de Jéssica, de 4, 9 e 13 anos, que estavam presentes na residência.

Ela também descreveu como o ex-companheiro impediu que Jéssica recebesse ajuda e permanecer na cena do crime com a faca em mãos, ignorando os gritos de socorro. “Ele a deixou esvaindo em sangue e não permitiu que ninguém se aproximasse”, contou a mãe.

Jéssica foi levada ao Hospital Regional do Litoral em estado gravíssimo, mas não sobreviveu aos ferimentos. O bebê também morreu. Após algum tempo, Juliano se apresentou à polícia e confessou o crime, alegando que se tratou de um desentendimento. No entanto, não entrou em detalhes sobre o que motivou a agressão.

Atualmente, ele se encontra preso, e a Polícia Civil de Paranaguá está conduzindo a investigação do caso. A tragédia levanta questões sobre a violência doméstica e seus impactos nas famílias, especialmente envolvendo crianças.