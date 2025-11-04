Klabin registra receita líquida de R$ 15,5 bilhões em 2025

A Klabin, que se destaca como a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país, anunciou resultados financeiros impressionantes para os primeiros nove meses de 2025. A empresa registrou uma Receita Líquida de R$ 15,5 bilhões, um valor recorde para esse período. No terceiro trimestre de 2025, a receita total foi de R$ 5,4 bilhões, superando em 9% o resultado do mesmo trimestre do ano anterior.

Esse crescimento na receita é um reflexo do aumento de 14% no volume de vendas, totalizando 1.067 mil toneladas no terceiro trimestre. O crescimento abrange todos os segmentos da empresa, e a operação foi mantida sem paradas programadas de manutenção, o que favoreceu a produtividade. No mesmo período do ano passado, a Klabin havia realizado paradas em duas de suas fábricas.

A Klabin também destacou seu desempenho financeiro, alcançando um EBITDA Ajustado de R$ 2,117 bilhões, que representa um crescimento de 17% em comparação ao terceiro trimestre de 2024 e um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 12 meses, o Fluxo de Caixa Livre Ajustado foi de R$ 3,1 bilhões, com um retorno de 12,6%. A empresa distribuiu R$ 1,3 bilhão em dividendos, resultando em um dividend yield de 5,5%.

Os resultados mostram a capacidade da Klabin de manter uma gestão eficiente e equilibrada, mesmo em um cenário desafiador. A diversidade e flexibilidade de seus modelos de negócios, além do comprometimento com práticas sustentáveis, têm sido fundamentais para gerar valor de maneira consistente.

Em relação aos investimentos, a Klabin aplicou R$ 1,8 milhão em suas operações nos primeiros nove meses de 2025, uma redução de 29% em comparação ao ano anterior. Essa diminuição deve-se à finalização de projetos de expansão e à abordagem cuidadosa na alocação de recursos.

Adicionalmente, a Klabin reforçou seu compromisso ambiental ao aderir às recomendações da Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), anunciando seu “Plano de Transição para a Natureza”. Essa ação visa aumentar a transparência na gestão de riscos e oportunidades relacionados à biodiversidade. Em agosto deste ano, a empresa também publicou seu “Relatório de Finanças Sustentáveis de 2024”, que reúne informações sobre instrumentos financeiros voltados para a sustentabilidade.

Com esse panorama, a Klabin exemplifica como a união de eficiência, inovação e responsabilidade ambiental pode resultar em um desempenho sólido e sustentável.